Achter Transfer des Schlusslichts: BAK holt seinen Rekordtorjäger zurück!

Torjäger vom Dienst: Nur 99 Partien benötigte Abu Bakarr Kargbo (31, r.) für 43 Treffer im Trikot des Berliner AK. © PICTURE POINT / K.Dölitzsch

Er ist der Rekordtorjäger des Berliner AK! Mit 43 Treffern thront Abu Bakarr Kargbo (31) auf Platz eins in den jüngeren Geschichtsbüchern des BAK.

In der Rückrunde sollen im Poststadion einige Buden dazukommen. Denn "King" Kargbo ist seit Freitagabend zurück in Berlin Moabit!

Es ist das dritte Mal in seiner Karriere, dass sich der bullige Stoßstürmer das BAK-Trikot überstreifen wird - bereits von Januar 2018 bis Juni 2020 und von Juli 2021 bis Juni 2022 ging er für den BAK überaus erfolgreich auf Torejagd.

Der in Sierra Leone geborene Mann ballerte sich in dieser Zeit nicht nur in der Torjägerliste des Vereins nach ganz oben, auch in der kompletten Regionalliga Nordost zählt Kargbo zu den besten aktiven Torschützen.

Deshalb holte im Sommer 2022 der diesjährige Spitzenreiter Greifswalder FC den Mittelstürmer an die Ostsee, wo er in der Vorsaison siebenmal knipste. Aufgrund diverser Verletzungen sanken diese Spielzeit seine Einsatzzeiten allerdings auf null. Vor Weihnachten konnte Kargbo wieder vollständig mit dem GFC-Team trainieren.

Findet die Tormaschine zur Form und Fitness früherer Tage zurück, dürfte der deutsche U17-Europameister von 2009 eine echte Verstärkung für das Schlusslicht der Regionalliga Nordost darstellen.