Transfer-Wahnsinn bei Eintracht? Wilder Wechsel-Wirrwarr bahnt sich an

Frankfurt am Main - Die Bundesliga-Saison ist gerade erst vorbei und hätte für die Eintracht kaum dramatischer enden können. Doch trotz gelungener Champions-League-Qualifikation droht in Frankfurt der nächste Mega-Umbruch sowie der reinste Transfer-Wahnsinn in alle Richtungen.

Nur einige der Protagonisten im kommenden Transfer-Sommer der SGE: Ritsu Doan (26, o.l.), Jonathan Burkardt (24, u.l.), Hugo Ekitiké (22, M.), Robin Koch (28, o.r.) und Jobe Bellingham (19). © Montage: Arne Dedert/dpa, Harry Langer/dpa, Richard Sellers/PA Wire/dpa, Giuseppe Maffia/dpa, Jan-Philipp Strobel/dpa

Neben den Abgängen von Topspielern, zu denen auch "Urgestein" Tuta (25) zählen könnte, stehen aber auch etliche Verkäufe von wohl auf dem Abstellgleis befindlichen Kickern auf dem Programm. Allen voran: Eric Junior Dina Ebimbe (24), Niels Nkounkou (24), Mahmoud Dahoud (29), Michy Batshuayi (31) und Igor Matanovic (22).

Doch wo Spieler gehen, müssen auch neue wieder her. Während man aufgrund der guten Entwicklungen von einem längeren Verbleib von Leih-Rückkehrern wie Elias Baum (19) oder Paxten Aaronson (21) ausgeht, buhlt man seitens der Hessen weiterhin intensiv um Ritsu Doan (26) und Jonathan Burkardt (24).

Neu hinzugesellt hat sich zudem der Name Jobe Bellingham (19). Der jüngere Bruder des Real-Madrid-Weltstars Jude könnte durchaus eine Entscheidung pro Eintracht und gegen Konkurrenten wie Dortmund oder Leipzig fällen.

Sollte dieser Transfer jedoch realisiert werden, wäre ein Abgang im zentralen Mittelfeld und damit höchstwahrscheinlich von Youngster Hugo Larsson (20) ebenfalls nahezu verpflichtend.

Von einem ruhigen Transfer-Sommer kann in Frankfurt also einmal mehr kaum eine Rede sein. Und wie in den letzten Jahren wird vor allem ein Fokus auf Krösche und Co. liegen, die wohl nur wenig Schlaf und Entspannung finden werden.