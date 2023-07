Angriff auf Spitzenplätze? Eintracht plant heftige Transfer-Offensive!

Frankfurt am Main - Am morgigen Mittwoch startet Eintracht Frankfurt in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Zwar gab es bei den Hessen schon reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt , doch die bisherigen Verpflichtungen sollen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Diese drei Kicker sollen (mindestens) noch kommen.

Dennoch könnte der Ngankam-Wechsel der noch am schnellsten und "leichtesten" zu realisierende für Krösche und Co. sein.

Eine weitere Eins-a-Lösung, die, wenn es nach den Verantwortlichen der Frankfurter geht, unbedingt noch an den Main gelotst werden soll, ist Niels Nkounkou (22). Derzeit kickt der Linksaußen noch für die AS Saint-Étienne in der zweiten französischen Liga, kam zuvor in der Winterpause von Cardiff City. In 38 Saisoneinsätzen kam er für beide Klubs auf sechs Tore und neun Vorlagen.

Mit seiner Dynamik, Jugend und Geschwindigkeit soll er den etablierten Kräften Philipp Max (29) und Christopher Lenz (28) Beine machen. Wobei gerade der ehemalige Unioner noch einen Wechsel anstreben könnte.