Berkan Taz möchte wechseln - führt sein Weg wieder nach Cottbus?

Mannheim/Cottbus - Zwei bis drei Verstärkungen kündigte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz (58) am Rande des Trainingsauftakts der Lausitzer am Mittwoch an. Die Hinweise verdichten sich, dass eine dieser Berkan Taz (25) sein könnte. Kommt es zu einer Re-Union mit Energie?