Deadline Day 2024: RB Leipzig macht Deal des Tages klar!

18.17 Uhr: FC Bayern verleiht Talent Gabriel Vidović nach Mainz

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Linksaußen Gabriel Vidović (20) um ein Jahr bis 2026 verlängert und ihn gleichzeitig an Mainz 05 verliehen. Es ist bereits die dritte Leihe in Folge für den 20-Jährigen: 2022/23 lief er in den Niederlanden für Vitesse Arnheim auf, 2023/24 spielte er für Dinamo Zagreb. Jetzt folgt seine erste feste Station in der Bundesliga, in der er für den Rekordmeister bereits vier Kurzeinsätze sammeln durfte.

Gabriel Vidović (20) soll die nächsten Schritte seiner Entwicklung beim FSV Mainz 05 machen. © Sven Hoppe/dpa

18.05 Uhr: Kehrt Robin Gosens in die Serie A zurück?

Von seinem Wechsel zu Union Berlin hatte sich Robin Gosens (30) erhofft, sich in Deutschland in den EM-Kader zu spielen, das ging jedoch gewaltig schief. Jetzt könnte er nach nur einem Jahr wieder nach Italien zurückkehren. Laut Sky und Transferexperte Fabrizio Romano soll der linke Außenbahnspieler vor einem Blitz-Wechsel zur AC Florenz stehen. Den Medizincheck soll er in Berlin absolvieren und dann unmittelbar danach den Vertrag für eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht unterschreiben. Vor seinem Wechsel in die deutsche Hauptstadt spielte der 30-Jährige bei Inter Mailand und Atalanta Bergamo.

Robin Gosens wurde bei Union Berlin nicht glücklich, jetzt steht die Rückkehr nach Italien kurz bevor. © Torsten Silz/dpa

17.58 Uhr: FC Ingolstadt verleiht Innenverteidiger in die Regionalliga

Der FC Ingolstadt verleiht Innenverteidiger Donald Nduka (21) für ein Jahr an Hessen Kassel. Mit 14 kam Nduka zu den Schanzern und durchlief die verschiedenen Jugendteams. Den Sprung zu den Profis schaffte er erstmals im März 2023, musste aber in der vergangenen Saison meist zuschauen. Vom Wechsel in die Regionalliga Süd versprechen sich Spieler und Klub mehr Spielpraxis.

17.41 Uhr: VfB Stuttgart II gibt Moussa Cissé ab

Einer kommt aus der Schweiz, einer geht in die Schweiz: Der VfB Stuttgart II gibt nach der Verpflichtung von Leny Meyer (20) aus Luzern jetzt Moussa Cissé (21) an den FC Basel ab. Der Linksverteidiger spielte seit 2021 für die U21 des deutschen Vizemeisters und trug in der vergangenen Saison mit zum Aufstieg in die 3. Liga bei. In Basel unterschreibt der Franzose einen Vierjahresvertrag.

17.28 Uhr: Offiziell! Jonathan Tah bleibt bei Bayer Leverkusen

Lange gab es Gerüchte um seinen Abgang, doch am Deadline Day schob Jonathan Tah (28) diesen persönlich einen Riegel vor und verkündete auf Instagram, dass er Bayer Leverkusen erhalten bleibt. Es habe in letzter Zeit viele Spekulationen gegeben, nicht alle Hintergründe seien richtig dargestellt worden, doch es stimme, dass er Wechseloptionen geprüft habe, schrieb der Innenverteidiger: "Aber nun steht fest, dass ich die zehn Jahre bei Bayer 04 voll machen werde!" Er freue sich auf die Saison mit dem Doublesieger und glaube fest daran, dass das Team auch in dieser Saison in allen Wettbewerben für Ausrufezeichen sorgen könne.

Jonathan Tah (28) will auch in dieser Saison mit Bayer Leverkusen um Titel kämpfen. © Tom Weller/dpa

17.16 Uhr: Ex-Bayern-Star Juan Bernat wechselt zum FC Valencia

Ex-Bayern-Profi Juan Bernat (31), vielen noch als Sündenbock von Uli Hoeneß (72) bekannt, hat einen neuen Arbeitgeber: In der kommenden Saison wird er für den FC Valencia auflaufen, Paris Saint-Germain verleiht den Linksverteidiger nach Spanien. Nach vier Jahren in München war Bernat 2018 nach Paris gewechselt, der Schritt nach Valencia ist seine zweite Leihe, nachdem er die vergangene Saison in Portugal bei Benfica Lissabon verbracht hatte.

17.05 Uhr: Verliert der VfB Stuttgart den nächsten Stürmer?

Geht es jetzt ganz schnell? Die TSG Hoffenheim ist noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer und könnte dabei in Stuttgart fündig geworden sein. Die Sinsheimer sollen ein Auge auf Silas (25) geworfen haben. Wie Sky berichtete, sei der VfB Stuttgart wohl bereit, den Kongolesen abzugeben, ein Deal könnte allerdings am knappen Zeitfenster scheitern, schließlich ist um 20 Uhr in den Bundesligen Schluss mit Neuverpflichtungen. Deshalb bleibt Silas aber nicht automatisch beim VfB: Auchder RSC Anderlecht ist offenbar an dem 25-Jährigen interessiert, der mit seiner Situation in Stuttgart nicht zufrieden sein soll. Da das belgische Transferfenster erst am 6. September schließt, bliebe hier mehr Zeit für eine Verpflichtung.

16.48 Uhr: Werder Bremen schlägt bei Galatasaray zu

Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Defensivmann in der Türkei fündig geworden: Die Hanseaten leihen den deutschen Linksverteidiger Derrick Köhn (25) für ein Jahr von Galatasaray Istanbul aus und sichern sich zudem eine Kaufoption. "Wir haben mit Derrick jetzt unsere Vakanz auf der Außenbahn geschlossen, darüber freuen wir uns", sagte Leiter Profifußball Peter Niemeyer (40) und hob neben der internationalen Erfahrung des einstigen deutschen Junioren-Nationalspielers auch dessen starke Leistungen in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 hervor.

Der SV Sandhausen hat bei der direkten Konkurrenz zugeschlagen und Linksverteidiger Jonas Carls (27) von Waldhof Mannheim geholt. Er soll Jonas Weik (24) ersetzen, der wegen eines Kreuzbandrisses lange ausfällt. "Mit der Verpflichtung von Jonas können wir die Lücke, die Weiks Verletzung gerissen hat, schließen. Uns war es wichtig, einen Spieler zu holen, der die Liga kennt und uns sofort helfen kann", sagte Sportdirektor Matthias Imhof (56). Carls ist der zwölfte Neuzugang bei dem Drittligisten in diesem Sommer.

Jonas Carls (27) wechselt innerhalb der 3. Liga zum SV Sandhausen. © SV Sandhausen

16.20 Uhr: AS Rom lässt Transfer platzen: Kevin Danso versteht die Welt nicht mehr

Eigentlich sollte Kevin Danso (25), österreichischer Nationalspieler und Ex-Augsburg-Kicker, vom RC Lens zur AS Rom wechseln. Dann ließ die Roma den Deal aber platzen, wegen angeblicher Herzprobleme fiel der Innenverteidiger durch den Medizincheck. Danso selbst kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist und zeigte sich auf Instagram "enttäuscht und verärgert". Er sei in den vergangenen Jahren eng von den medizinischen Abteilungen des ÖFB und des RC Lens begleitet und erst beim Saisonauftakt in Lens eingehend durchgecheckt worden, erklärte er. Es habe nie eine Auffälligkeit gegeben "Deshalb sind die Interpretationen des Medizinchecks in Rom für mein Umfeld und mich höchst irritierend und in keinster Weise nachvollziehbar", schrieb der 25-Jährige. Er werde sich jetzt mit den Verantwortlichen in Lens und beim ÖFB besprechen, um zu schauen, wie es weitergeht.

Kevin Danso (25) sollte eigentlich zur AS Rom wechseln, doch der Transfer platzte in letzter Minute. © ANGELOS TZORTZINIS / AFP

15.50 Uhr: FC Augsburg verstärkt sich mit Chrislain Matsima

Der FC Augsburg hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sichert sich für ein Jahr die Dienste von Chrislain Matsima (22). Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom AS Monaco, die Fuggerstädter sicherten sich eine Kaufoption. "Die Gespräche mit dem FC Augsburg haben mich auf Anhieb überzeugt. Der Verein hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt, die sehr gut zu meinen Vorstellungen passt. Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt, und ich bin überzeugt, dass ich mich hier als junger Spieler optimal weiterentwickeln kann", sagte der Franzose, der zuletzt bei Olympia die Silbermedaille gewann.

Der VfB Stuttgart II hat am Deadline Day noch einen Spieler für die linke Außenbahn geholt. Linksverteidiger Leny Meyer (20) kommt aus der Schweiz vom FC Luzern zur U21 des Vizemeisters. "Wir haben Leny verpflichtet, da er nicht nur unsere U21 in der 3. Liga verstärken soll, sondern er auch das Potenzial und die Perspektive besitzt, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen", sagte Stephan Hildebrandt, Direktor des NLZ: "Wir freuen uns, dass er bei uns ist."

15.15 Uhr: Wird FC Bayern bei Coman-Angebot schwach?

Verpflichtungen plant der FC Bayern am Deadline Day nicht mehr, doch Sportvorstand Max Eberl (50) deutete auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Freiburg an, dass ein Abgang nicht ausgeschlossen ist. Nach Sky-Informationen könnte es sich dabei um Kingsley Coman (28) handeln! Für den Flügelspieler soll eine Offerte aus Saudi-Arabien von Al Hilal in Höhe von rund 40 Millionen Euro vorliegen. Der Klub sei bereit, den verletzungsanfälligen Franzosen ziehen zu lassen, er selbst habe aber noch keine Entscheidung getroffen. Für eine Entscheidung hat der 28-Jährige allerdings noch eine Menge Zeit: In Saudi-Arabien schließt das Transferfenster erst am 6. Oktober, so lange können im Wüstenstaat also noch Verpflichtungen getätigt werden.

Verlässt Kingsley Coman (28) den FC Bayern nach neun Jahren? © Tom Weller/dpa

14.43 Uhr: 1. FC Nürnberg angelt sich deutsches Top-Talent aus Leipzig

Der 1. FC Nürnberg hat sich eines der größten deutschen Talente geschnappt: Mit Winners Osawe (17) wechselt ein U17-Welt- und Europameister des letzten Jahres zum Club. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt aus der U19 von RB Leipzig. Seit 2022 spielte Osawe bei den Sachsen, die sich eine Rückkaufoption für den 17-Jährigen gesichert haben, und durchlief dort mehrere Juniorenmannschaften. In Nürnberg soll er jetzt behutsam an den Profifußball herangeführt werden. "Ich freue mich darauf, ab sofort ein Teil des FCN zu sein und mich hier zeigen zu können", sagte der Sechser.

Winners Osawe (17) gewann mit der deutschen U17-Nationalmannschaft im vergangenen Sommer die EM und später dann die WM. © Marton Monus/dpa

13.53 Uhr: Ex-BVB-Star Jadon Sancho zu Chelsea?

Jadon Sancho (24) soll laut Transferexperte Fabrizio Romano vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen. Der Ex-Borusse habe dem Deal bereits grünes Licht erteilt, Manchester United müsste sich mit den "Blues" allerdings noch einigen. Die Gespräche laufen demnach auf Hochtouren.

13.15 Uhr. Omar Marmoush bestätigt Verbleib bei Eintracht Frankfurt

Die Fans der Eintracht aus Frankreich dürfen sich freuen! Angreifer Omar Marmoush (25) bleibt den Hessen erhalten. Das bestätigte der Stürmer nach den Gerüchten der vergangenen Tage in den sozialen Netzwerken.

13.08 Uhr: Leeds United stellt Ao Tanaka vor

Fortuna Düsseldorf verliert den nächsten Leistungsträger! Der defensive Mittelfeldspieler Ao Tanaka (25) wechselt für kolportierte vier Millionen Euro in die zweite englische Liga zu Leeds United. "Ao hat bei uns schon vor längerer Zeit seinen Wechselwunsch hinterlegt. Diese Möglichkeit hat sich nun noch kurzfristig ergeben. Wir mussten dabei sehr sorgfältig zwischen seinem sportlichen Wert und den finanziellen Rahmenbedingungen abwägen", erklärte F95-Sportvorstand Klaus Allofs (67).

13.03 Uhr: Holstein Kiel verpflichtet Dominik Javorcek

Auch im hohen Norden ist Bewegung drin, die Störche aus Kiel vermelden den Wechsel des slowakischen Linksverteidigers Dominik Javorcek (21) von MSK Zilina. "Dominik ist ein Spieler, der als junger, talentierter Linksverteidiger perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er verfügt über ein großes Potential und bringt gleichzeitig trotz seines Alters aufgrund seiner Einsätze in der slowakischen Liga sowie für die U21-Nationalmannschaft eine gewisse Erfahrung mit", so Holstein-Geschäftsführer Carsten Wehlmann (52).

Dominik Javorcek (21) wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger aus Kiel. © KSV Holstein

13.01 Uhr: Preußen Münster angelt sich isländische Sturmkante

Der SCP verstärkt die Offensive und holt Holmbert Fridjonsson (31) an Bord. Bis Sommer stand der 1,96-Meter-Hüne noch bei Holstein Kiel unter Vertrag. "Hólmbert ist ein Spieler, den wir so noch nicht im Kader haben. Er ist ein astreiner Typ und wird uns in der Spielweise noch variabler machen. Wir haben in den ersten Spieltagen erlebt, wie eng wir die Spiele gestalten können. Mit Hólmbert wollen wir im Strafraum und insbesondere bei Standardsituationen für weitere Torgefahr sorgen und die Gegner vor Probleme stellen", erklärte Preußen-Geschäftsführer Ole Kittner (36).

12.55 Uhr: 1. FC Kaiserslautern bedient sich in Belgien

Die Roten Teufel aus Kaiserslautern leihen Flügelflitzer Daisuke Yokota (24) für ein Jahr vom belgischen Erstligisten KAA Gent aus. In der laufenden Saison kam der Japaner dort bereits sieben Mal zum Einsatz und steuerte ein Tor sowie zwei Vorlagen bei. Für den 24-Jährigen ist es der zweite Anlauf in Deutschland, er kickte schon im Nachwuchs des FSV Frankfurt und des FC Carl Zeiss Jena.

Daisuke Yokota (24) wirbelt künftig auf dem Betze. © KURT DESPLENTER / BELGA / AFP

12.40 Uhr: Hannover 96 holt polnischen Nationalspieler

Der erste von vielleicht drei Deadline-Day-Deals ist durch: Hannover 96 leiht Linksverteidiger Bartlomiej Wdowik (23) zunächst für ein Jahr von Sporting Braga aus. Anschließend besitzen die Niedersachsen eine Kaufoption, obwohl der 23-Jährige erst in diesem Sommer für 1,5 Millionen Euro aus seiner polnischen Heimat von Jagiellonia Bialystok nach Portugal gewechselt war.

12.21 Uhr: VfB Stuttgart löst Vertrag mit Ömer Beyaz auf

Der offensive Mittelfeldspieler Ömer Beyaz (21) und der VfB Stuttgart gehen getrennte Wege und haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Ursprünglich lief sein Arbeitspapier noch bis Sommer 2025, der 21-Jährige absolvierte seit seiner Ankunft vor drei Jahren von Fenerbahce Istanbul aber nur fünf Partien für die Schwaben.

12.14 Uhr: Fabian Schnellhardt wechselt von ersten in die sechste Liga!

Bis Sommer stand Fabian Schnellhardt (30) noch beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag, absolvierte zehn Partien in der Bundesliga und stieg mit den Lilien schließlich ab. Für den Mittelfeldspieler geht es allerdings noch ein ganzes Stück weiter runter als in die 2. Liga. Der 30-Jährige heuert nämlich beim SC Heiligenstadt in der sechstklassigen Thüringenliga an. "Für Fabian stand immer fest, dass er nach dem Ende seiner Profikarriere in seine Heimat, das Eichsfeld, zurückkehren würde. Fabian kam Mitte Juli auf mich zu mit der Bitte, sich in der Heimat fit zu halten. Selbstverständlich gaben wir ihm die Möglichkeit, so hat sich in den letzten Wochen etwas entwickelt, und Fabian fühlte sich von Woche zu Woche wohler bei der Mannschaft und im Verein", erklärte Sportvorstand Marc Werner den Coup.

Fabian Schnellhardt lässt seine Karriere in der Heimat ausklingen. © Uwe Anspach/dpa

11.57 Uhr: Wechsel von Derrick Köhn vor Abschluss, Dahoud-Deal immer heißer

Derrick Köhn ist laut übereinstimmender Medienberichte mittlerweile in Bremen gelandet und befindet sich auf dem Weg zum Medizincheck. Derweil soll sich auch Mo Dahoud aus England auf den Weg nach Frankfurt gemacht haben, wie "Bild" berichtet. Der Mittelfeldspieler warte aber noch auf das grüne Licht für den Medizincheck.