Deadline Day im Ticker: Tel verlässt FC Bayern auf den letzten Drücker!

Der Deadline Day 2025 ist vorbei! Kurz vor Schluss des Transferfensters in England hat der FC Bayern Mathys Tel doch noch an Tottenham Hotspur verliehen.

Deutschland - Das Transferfenster ist geschlossen! Einen Monat hatten die Klubs der höchsten drei deutschen Ligen Zeit, um auf dem Transfermarkt nachzulegen. Doch besonders am Deadline Day flatterten noch einige Wechsel herein.

RB Leipzig verpflichtete Xavi Simons (21) fest und machte ihn zum teuersten Einkauf des bisherigen Winter-Transferfensters. © Jan Woitas/dpa So verließ Mathys Tel (19) den FC Bayern quasi noch in letzter Sekunde zumindest bis zum Saisonende - und potenziell auch ganz! Borussia Dortmund hingegen wurde in diesem Winter erstmals auf dem Transfermarkt aktiv und angelte sich gleich drei Spieler an einem Tag, nur der Deal mit Wunschspieler Rayan Cherki (21) platzte. In unserem großen Liveticker zum Deadline Day findet Ihr alle Transfers aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga noch einmal zum Nachlesen.

6.40 Uhr: TSG Hoffenheim gibt Florian Grillitsch auf Leihbasis ab

Nicht nur der FC Bayern verleiht einen Spieler an Real Valladolid, sondern auch die TSG Hoffenheim: Florian Grillitsch (29) verlässt die Kraichgauer bis zum Saisonende in Richtung Primera División. Der österreichische Nationalspieler und der Bundesligist einigten sich auf den Wechsel, um so viel Spielzeit wie möglich für den defensiven Mittelfeldspieler zu gewährleisten. In Hoffenheim hat er noch Vertrag bis 2026.

6.35 Uhr: Jordan Siebatcheu kehrt Union Berlin den Rücken

Jordan Siebatcheu (28) verlässt Union Berlin nach insgesamt zweieinhalb Jahren wieder. Der Stürmer kehrt zu seinem Heimatklub Stade Reims zurück. Schon in der vergangenen Saison war der Franzose an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen gewesen, konnte in dieser Spielzeit dann trotz vieler Einsätze aber nicht mit Toren glänzen. Nun zieht es ihn in die Ligue 1 zurück. "Die Zeit bei Union werde ich nie vergessen. Ich habe viele neue Freunde gefunden und was wir gemeinsam erreicht haben, ist immer noch unglaublich. Jetzt freue ich mich auf meine Rückkehr nach Frankreich und danke dem 1. FC Union Berlin, allen Verantwortlichen und besonders den Fans für die Unterstützung", sagte Siebatcheu.

6.30 Uhr: Ein Neuzugang, ein Abgang beim TSV 1860 München

Der TSV 1860 München hat kurz vor Ende des Deadline Days noch zwei Deals getätigt: Anderson Lucoqui (27) kommt, Eliot Muteba (21) geht. Linksverteidiger Lucoqui kommt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig zu den Löwen und wird fest verpflichtet. Er erhält die Rückennummer 3. Der Abgang von Muteba hingegen ist ein Leihgeschäft: Der junge Offensivspieler wird bis auf Weiteres in der Regionalliga Bayern für den FV Illertissen auflaufen.

6.20 Uhr: Schalke 04 holt Aymen Barkok von Mainz 05

Der FC Schalke hat sich bis Saisonende mit Aymen Barkok verstärkt. Trotz der kurzen Vertragslaufzeit wird der Mittelfeldspieler aber fest verpflichtet und nicht ausgeliehen, er kommt vom 1. FSV Mainz 05. "Mit Aymen verpflichten wir einen Mittelfeldspieler, der unserem Spiel auf unterschiedlichen Positionen neue Impulse verleihen kann", sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder (55). "Er bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Bundesliga-Spielen mit und wird sich zügig hier auf Schalke eingewöhnen."

6.15 Uhr: FC Bayern verleiht Adam Aznou

Der FC Bayern will Nachwuchskicker Adam Aznou (18) mehr Spielpraxis ermöglichen und verleiht den Abwehrspieler bis zum Saisonende zum spanischen Erstligisten Real Valladolid. Der marokkanische Nationalspieler, der bisher auf drei Einsätze für die Bayern-Profis kommt, spielt seit 2022 für den deutschen Rekordmeister und steht nach seiner Rückkehr zum Saisonende noch zwei weitere Jahre unter Vertrag.

4. Februar, 6 Uhr: Mathys Tel verlässt den FC Bayern doch noch!

In Deutschland durften zwar keine Neuverpflichtungen mehr getätigt werden, in England aber sehr wohl! Kurz vor Mitternacht verkündete Tottenham Hotspur, dass Mathys Tel (19) bis Saisonende vom FC Bayern ausgeliehen wird. Dazu sicherte sich der Premier-League-Klub eine Kaufoption für den jungen Stürmer, der also möglicherweise gar nicht mehr zum deutschen Rekordmeister zurückkehren wird. "Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gewechselt und hat sich hier kontinuierlich auf höchstem Niveau weiterentwickelt. Er kam zuletzt nicht auf die erhofften Spielzeiten, und so trat er mit dem Wunsch an uns heran, etwas verändern zu wollen", sagte Sportvorstand Max Eberl (51).

Mathys Tel verlässt den FC Bayern doch noch - und das potenziell nicht nur bis zum Ende der Saison. © Sven Hoppe/dpa

3. Februar, 22.08 Uhr: Braunschweig leiht Richmond Tachie aus

Der 25 Jahre alte Angreifer kommt vom Liga-Rivalen Kaiserslautern zur Eintracht. Der gebürtige Berliner soll beim 17. der 2. Liga für mehr Torgefahr sorgen und den Braunschweigern im Kampf um den Klassenerhalt helfen. Die Leihe endet im Sommer.

22.02 Uhr: Hoffenheim verstärkt sich mit Östigard in der Defensive

Die Kraichgauer haben den norwegischen Nationalspieler Leo Östigard ausgeliehen. Der 25 Jahre alter Innenverteidiger kommt bis Ende der laufenden Saison von Stade Rennes aus Frankreich nach Hoffenheim. In Rennes besitzt der 28-fache Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2027.

21.53 Uhr: Frankfurt verpflichtet belgischen Nationalspieler Batshuayi

Mit Michy Batshuayi kehrt ein alter Bekannter zurück in die Bundesliga. Eintracht Frankfurt machte die Verpflichtung des ehemaligen BVB-Stürmers offiziell. Bei den Hessen unterzeichnete der 31-Jährige einen Vertrag bis 2027. Batshuayi wechselt von Galatasaray Istanbul an den Main und soll zwei Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Michy Batshuayi absolvierte 55 Spiele für Belgien und schoss dabei 27 Tore. © MANAN VATSYAYANA / AFP

21.46 Uhr: RB Leipzig gibt Talent Nuha Jatta ab

Der deutsche U-19-Nationalspieler spielt bis Ende der Saison beim italienischen Erstligisten FC Turin. Im Sommer endet dann die Leihe des 18-Jährigen. Turin verfügt allerdings über eine Kaufoption. Jatta feierte vergangene Saison sein Debüt in der Bundesliga, spielte in der aktuellen Runde aber nur für die U19 der Leipziger.

21.41 Uhr: Yorbe Vertessen verlässt Union Berlin

Die Eisernen lassen den Belgier nach Österreich zu RB Salzburg ziehen. Bei den Mozartstädtern unterzeichnete der 24 Jahre alte Angreifer einen langfristigen Vertrag bis Juni 2029. Vertessen lief für Union in 19 Pflichtspielen auf und erzielte dabei zwei Tore.

21.35 Uhr: BVB bedient sich in der Premier League

Carney Chukwuemeka (21) wechselt für ein halbes Jahr von Chelsea zu Borussia Dortmund. Der 21-Jährige lief für die Londoner lediglich in der Conference League und dem League Cup auf, spielte fünfmal. Mindestens bis Sommer ist der englische U-Nationalspieler jetzt in der Bundesliga am Ball. Dortmund soll sich zudem eine Kaufoption gesichert haben.

21.26 Uhr: Tim Breithaupt per Leihe nach Kaiserslautern

Kurz vor Ende der Transferfrist vermeldet der 1. FC Kaiserslautern noch einen Neuzugang. Die Pfälzer angelten sich Tim Breithaupt (22) vom FC Augsburg. Beim FCA kam Breithaupt in der laufenden Saison zu nur drei Spielen in der Profimannschaft. Bis Saisonende läuft der 22-Jährige jetzt für die Roten Teufel auf.

21.20 Uhr: Ex-Auer Krüger per Leihe nach Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken verstärkt sich mit dem früheren Aue-Stürmer Florian Krüger (25). Krüger lief zudem 27-mal für Arminia Bielefeld in Deutschlands höchster Spielklasse auf und schließt sich jetzt auf Leihbasis bis Ende der Saison den Saarländern an. Erst im vergangenen Sommer wechselte der mittlerweile 25-Jährige zu Beerschot VA in Belgien, aber auch in der Jupiler Pro League wurde die variabel einsetzbare Offensivkraft nicht glücklich (sechs Einsätze). Jetzt geht es für Krüger in der 3. Liga weiter.

21.15 Uhr: FCI leiht Christensen mit Kaufoption von Hertha aus

Von der Hauptstadt ins beschauliche Bayern! In anderthalb Jahren bei Hertha BSC spielte Gustav Christensen (20) mehr in der zweiten als in der ersten Mannschaft (19 Regionalliga-Spiele, zwölf in Liga zwei). Jetzt geht es für den Dänen vorübergehend von Berlin per Leihe bis zum Saisonende nach Ingolstadt. Die Schanzer sicherten sich zudem eine Kaufoption.

17.41 Uhr: Bochum verleiht Daschner nach St. Gallen

Der VfL Bochum absolviert den Rest der Saison ohne Lukas Daschner (26). Der Bundesliga-Klub aus dem Revier bestätigte am Montag, dass der 26-jährige Offensivspieler bis Sommer 2025 auf Leihbasis für den Schweizer Klub FC St. Gallen auflaufen wird. Beim VfL ist Daschner noch bis Juni 2026 unter Vertrag. Unter Trainer Dieter Hecking (60) spielte Daschner zuletzt kaum noch eine Rolle, in dieser Saison absolvierte er noch kein Bundesligaspiel über die volle Distanz.

17.10 Uhr: 1. FC Saarbrücken verpflichtet Florian Krüger

Der 1. FC Saarbrücken hat kurz vor Schluss der Wintertransferperiode Florian Krüger (25) verpflichtet. Wie der Drittliga-Klub mitteilte, kommt der 25-jährige Offensivmann auf Leihbasis aus der belgischen Jupiler Pro League von Beerschot VA zu den Blau-Schwarzen. "Mit Florian Krüger gewinnen wir einen Spieler, der unser Offensivspiel flexibler und vielseitiger macht. Seine Schnelligkeit und sein Spielverständnis werden uns helfen, noch variabler in der Offensive zu agieren. Zudem bringt er eine große Mentalität und Teamfähigkeit mit, die hervorragend in unsere Mannschaft passt“, erklärte FSC-Sportdirektor Jürgen Luginger (57).