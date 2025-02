Deadline-Day-Deals durch bei RB Leipzig! Einer kommt, einer geht

Leipzig - Erwartungsgemäß hat RB Leipzig am Montag gleich zwei Deadline-Day-Deals auf einmal eingetütet.

Kosta Nedeljkovic (19) wechselt auf Leihbasis zu RB Leipzig. © RB Leipzig

Wie bereits am Sonntag durchgesickert war, hat der Bundesligist den Rechtsverteidiger Kosta Nedeljkovic (19) von Aston Villa verpflichtet.

Der Serbe wechselt zunächst bis Sommer vom englischen Champions-League-Achtelfinalisten an den Cottaweg. Anschließend besitzt RB nach eigenen Angaben eine Kaufoption. Laut Sky-Reporter Philipp Hinze liegt diese bei 10,5 Millionen Euro plus 4,5 Millionen Euro an Boni.

Nedeljkovic, der beim Hauptrundenspiel in Leipzig in der 71. Minute eingewechselt wurde, wurde bei Roter Stern Belgrad ausgebildet, wechselte erst im vergangenen Sommer zu Aston Villa, die sich schon im Januar 2024 die Dienste des Abwehrspielers sicherten und ihn zunächst zurückverliehen hatten.

Der 19-Jährige blickt freudig auf die Chance, die sich jungen Spielern wie ihm bei den Roten Bullen ergeben: "Seit dem ersten Kontakt wollte ich diese Option unbedingt ergreifen. 2024 lief für mich nicht optimal, daher brenne ich darauf, mich hier zu zeigen, Spielzeit zu sammeln und dem Klub zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Ich werde ab dem ersten Training Vollgas geben."

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (40) wollte den Kader für die Rückrunde breiter aufstellen. "Kosta ist der Prototyp eines Außenverteidigers, der mit hoher Arbeitsrate die rechte Bahn bearbeitet, Geschwindigkeit, Offensivdrang und eine top Mentalität mitbringt. Er ist zudem zweikampfstark, gut in der Balleroberung und hat ein ausgeprägtes Spielverständnis."