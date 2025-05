Deal schon durch? Eintracht zahlt wohl Mega-Summe für Schweden-Bubi

Frankfurt am Main - Die Eintracht plant im Endspurt einer möglicherweise historischen Saison bereits intensiv für die kommende Runde. Ein Puzzleteil ist dabei ein Teenager, der für eine Wahnsinnssumme an den Stadtwald gelockt werden soll.

Der erst 16-jährige Love Arrhov soll demnächst das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen. © IMAGO / Bildbyran

Wie die Bild-Zeitung berichtet, scheint die Verpflichtung von Schweden-Talent Love Arrhov so gut wie unter Dach und Fach zu sein. Mittlerweile soll der erst 16-Jährige den Medizincheck in Frankfurt absolviert haben. Die Summe, die für den Wechsel wohl an seinen Noch-Arbeitgeber IF Brommapojkarna fließen soll: stolze 4,6 Millionen Euro!



Zumindest wenn sich beide Vereine final einig werden. Anscheinend ist SGE-Sportvorstand Markus Krösche (44) derart von den Fähigkeiten des offensiven Mittelfeldspielers überzeugt, dass man alles für einen schnellen Vollzug geben möchte.

Insbesondere weil man in Arrhov mindestens so viel Talent wie in Lucas Bergvall (19) sieht, der im vergangenen Sommer auf der Eintracht-Einkaufsliste stand, letztlich aber nach Tottenham wechselte.

Für den Schweden-Teenie spricht, dass er in den vergangenen drei Ligaspielen gleich zweimal in der Startelf stand und zu überzeugen wusste.

Ob er im Fall eines erfolgreichen Transfers schon im Sommer in die Mainmetropole umsiedeln oder für weitere Spielpraxis die erst im kommenden November endende Saison in Schweden zu Ende spielen würde, ist derzeit noch offen.