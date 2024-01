Endlich perfekt! Löst Sasa Kalajdzic ein gewaltiges Eintracht-Problem?

Frankfurt am Main - Was lange währt ... Eintracht Frankfurt hat den leicht verschlafenen Sonntagmorgen dafür genutzt, um einen langersehnten Transfer endlich als perfekt zu verkünden: Sasa Kalajdzic (26) wird ab sofort das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen!

Sasa Kalajdzic (26) wird den Sturm der Eintracht mindestens bis zum Saisonende verstärken. © Eintracht Frankfurt

Das verkündete die SGE zur besten Frühstückszeit auf allen relevanten Kanälen sowie der vereinseigenen Homepage. Demnach habe man sich mit den Wolverhampton Wanderers auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt.

Eine Kaufoption gibt es laut Pressemitteilung aber scheinbar nicht - ein Punkt, an dem sich einige Fans störten, der allerdings bei gutem Verlauf der Leihe durchaus noch nachverhandelt werden könnte.

Was für die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (43) und Coach Dino Toppmöller (43) viel mehr zählen dürfte, ist das Hier und Jetzt.

Und das sieht so aus, dass die Hessen von nun an einen wahren Stoßstürmer in ihren Reihen haben. Etwas, das seit dem Last-Minute-Abgang von Randal Kolo Muani (25) in Richtung Paris Saint-Germain in Frankfurt fehlte.

Um seine Hauptaufgabe, das Tore schießen, auch optisch zu unterstreichen, wählte Kalajdzic die Rückennummer 9, die lediglich wahren Goalgettern vorbehalten ist. Dass der Österreicher in der Bundesliga durchaus zu knipsen in der Lage ist, stellte er bereits eindrucksvoll beim VfB Stuttgart unter Beweis.

Bei den Schwaben erzielte er in 60 Pflichtspielen 24 Treffer und legte zwölf weitere auf.