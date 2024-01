Energie Cottbus verpflichtet Ex-Zwickauer als dritten Winter-Neuzugang!

Cottbus - Wenige Tage vor dem Restart in der Regionalliga Nordost hat Energie Cottbus seinen dritten Winterneuzugang bekannt gegeben. Es ist ein Ex- Zwickauer , der zuletzt schon als Proband für die Lausitzer die Schuhe schnürte.

Über die Vertragslänge wurde zunächst nichts bekannt, Möker wird in Cottbus die Rückennummer 21 tragen.

Energie-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz (58) stellt den Neuzugang vor: "Yannik ist ein sehr kompletter Spieler, der beidfüßig ist und mit viel Übersicht agiert. Ein 'Box to Box'-Spieler, der den Fußball versteht und man sieht, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann."

Zuletzt verteilte Yannik Möker (24, l.) in der 3. Liga im Mittelfeld des FSV Zwickau die Bälle. © PICTURE POINT / S. Sonntag

In den drei jüngsten Saisons schnürte Möker für den FSV Zwickau in der 3. Liga die Schuhe, konnte letztlich aber nicht den Abstieg in die Regionalliga Nordost verhindern.

Für die Westsachsen bestritt er in dieser Zeit 69 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte und acht Treffer auflegen konnte. Seine Jugendausbildung absolvierte der gebürtige Niedersachse beim VfL Wolfsburg, wo er stellenweise auch als Kapitän fungierte.

In Cottbus ist Möker als Soforthilfe eingeplant. Im defensiven Mittelfeld fehlt unter anderen Joshua Putze (29) aufgrund seiner Rotsperre die kommenden zwei Partien beim FSV Luckenwalde (Mittwoch, 19 Uhr) und bei Rot-Weiß Erfurt (Samstag, 14 Uhr).

Mit der Verpflichtung Möker müssen die Cottbuser Personalplanungen noch nicht abgeschlossen sein: In Filip Kusic (27) weilt ein weiterer Ex-Zwickauer auch diese Woche im Training.

Zudem wird Cottbus Interesse an Jenas Topspieler Maximilian Krauß (27) nachgesagt.