Rückkehr mit Brisanz: Cottbus holt früheren Topscorer

In jener Spielzeit sammelte der offensive Mittelfeldspieler stolze 27 Scorerpunkte in der Regionalliga Nordost, zum Aufstieg reichte es für Cottbus dennoch nicht, Energie wurde Dritter in der Endabrechnung.

Freier Fall: Im Erfurter System bekam Pronichev (r.) trotz sechs Scorerpunkten in 14 Partien nie so richtig Boden unter den Füßen. © Picture Point / Gabor Krieg

Nach einem Jahr in der zweiten Liga in Österreich beim SV Horn (23 Ligaspiele, acht Scorerpunkte) kehrte Pronichev im Sommer 2023 nach Deutschland zurück. Doch in Erfurt wurde er bekanntlich nicht glücklich. Nun der zweite Versuch in Cottbus:

"Tatsächlich ist es so, dass die Initiative zur Rückkehr im ersten Step ein stückweit von Maxim selbst ausging. Wir haben mehrfach und sehr offen miteinander über unsere wechselseitigen Vorstellungen gesprochen", umschreibt der damals wie heute tätige Trainer Claus-Dieter Wollitz den Wechselvorgang.

Kritik wurde in Pronichevs erster Energie-Periode zuweilen an seiner Laufbereitschaft und Mannschaftsdienlichkeit laut. Gleichwohl betont Cottbus' Trainer:

"Wir kennen seine sportlichen Qualitäten und diese möchten wir wieder in unser Offensivspiel transportieren."

Pronichev dürfte bereits am Samstag erstmals wieder das Energie-Trikot tragen, wenn Cottbus zum Abschluss der Vorbereitung bei Erzgebirge Aue (12 Uhr) über dreimal 45 Minuten testet. Ursprünglich waren zweimal 90 Minuten angesetzt, aufgrund der Lausitzer Personalnot (nur 18 fitte Profi-Feldspieler) wurde die Spielzeit aber reduziert.



Kurios: Auch für Erzgebirge Aue war Pronichev schon einmal aktiv. Nach einer unbefriedigenden Hinrunde 2018/19 trennten sich die Wege aber schnell wieder.