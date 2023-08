Für mindestens drei Millionen Euro! Deutsches Supertalent (16) vor dem Sprung zu Barça

Freiburg/Barcelona - Aus dem beschaulichen Breisgau in die Weltstadt Barcelona! In wenigen Tagen könnte das für den 16-jährigen Noah Darvich Realität werden, der Youngster steht vor dem Sprung zum großen FC Barcelona.

EIn Spielertyp wie Darvish sei weder in der U23 noch den Profis zu finden und deshalb ganz oben auf dem Radar. Nach einem Eingewöhnungsjahr will ihn Chefcoach und Barça-Legende Xavi (43) bei den Profis sehen.

Was zahlt Barça für das deutsche Supertalent? Laut des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano sollen die Katalanen eine Sockelablöse von drei Millionen Euro in den Breisgau überweisen.

In Freiburg schaffte er im Frühjahr vorzeitig den Schritt in die U19 und im Sommer den ins Drittliga-Team der Breisgauer. Dort fehlte er am ersten Spieltag im Aufgebot, wahrscheinlich aufgrund des nahenden Transfers.

Was sagt Freiburg-Trainer Christian Streich (58)? Freiburgs Trainer-Urgestein äußerte sich am Wochenende zum bevorstehenden Wechsel Darvishs: "Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder in finanzieller Hinsicht und in allem [...] wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten?"

Für die in den jüngsten Jahren bundesweit hochgelobte Freiburger Fußballschule sei der frühe Abgang des Offensivjuwels ein Verlust. "Jetzt werden wir sehen, wo der Weg hinführt. Es ist seine Entscheidung und die der Familie, man muss ihm einfach alles Glück wünschen. Ich hoffe, er hat am Ende eine gute Entscheidung getroffen."