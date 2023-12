Geht der Ex-Zwickauer Filip Kusic nach Cottbus? Das ist der Plan!

Cottbus - Was macht eigentlich Filip Kusic (27)? Seit seinem Kreuzbandriss war es still geworden um den in Wiesbaden lebenden Fußballer. Doch jetzt scheint Licht am Ende des Tunnels.

Nur 13 Pflichtspiele konnte Filip Kusic (27) für den FSV Zwickau in der Vorsaison bestreiten, ehe ihm das Kreuzband im rechten Knie riss. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Seit Mitte November ist Filip Kusic Trainingsgast bei Energie Cottbus. Endlich wieder grünen Rasen unter den Füßen, für Kusic ist es der nächste Schritt, seinen Kreuzbandriss vergessen zu machen.

Vor gut einem Jahr hatte sich Kusic im Trikot des FSV Zwickau schwer verletzt. Der Verteidiger war bis dahin Leistungsträger und musste fortan tatenlos zusehen, wie die Schwäne den bitteren Gang in die Regionalliga antreten mussten.

Für Kusic, der 60 Spiele in der 3. Liga und 20 Partien in der 2. Bundesliga absolviert hat und in der Blüte seines Schaffens steht, ein schwerer Rückschlag.

In Cottbus kann er sich unter der Anleitung der Physiotherapeuten wieder in Form bringen. Der frühere Jugendspieler von Energie (2013 bis 2015) machte im Training die Spielformen mit, agierte meist als freier Akteur.

Auch an der Anfang Januar startenden Vorbereitung in Cottbus wird Kusic teilnehmen und sich für einen Vertrag empfehlen - so die Absprache zwischen Klub und Spieler.

Es könnte eine Win-win-Situation werden: Der FCE würde einen Topspieler für den Aufstiegskampf bekommen. Und Kusic könnte endlich die lange Leidenszeit hinter sich lassen.