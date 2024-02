Geht Eintrachts Transfer-Wahnsinn weiter? Zwei Mega-Talente oben auf Liste

Frankfurt am Main/Gelsenkirchen/Nürnberg - Die Frankfurter Eintracht hat im kürzlich abgelaufenen Winter-Transferfenster erst ein wahres Zu- und Abgangs-Festival veranstaltet, dennoch kommen schon neue Gerüchte für kommende Neuverpflichtungen auf. Dabei im Fokus: Ein Mal mehr vielversprechende, blutjunge Talente.

Assan Ouédraogo (17) spielte zuletzt beim FC Schalke 04 groß auf. Trotz derzeitiger Verletzung will man ihn in Frankfurt unbedingt haben. © Marcus Brandt/dpa

Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung erfahren haben möchte, stehen zwei Kicker im Fokus von Sportvorstand Markus Krösche (43) die derzeit in der 2. Bundesliga für mächtig Wirbel sorgen. Dabei handelt es sich um Assan Ouédraogo (17) vom FC Schalke 04 sowie Nürnberg-Bubi Can Uzun (18).

Beide sollen absolute Priorität bei der Diva vom Main haben und passen perfekt in das derzeitige Beuteschema der SGE: Jung, entwicklungsfähig und mit enormem Marktwert-Steigerungspotenzial.

Vor allem weil die Eintracht im Buhlen um Schweden-Talent Lucas Bergvall (18, wechselte zu Tottenham Hotspur) letztlich den Kürzeren zog, will man insbesondere beim Schalker Jungspund Ouédraogo offenbar so richtig ernst machen.

Derzeit laboriert der 1,91 Meter große zentrale Mittelfeld-Schlaks an einem Syndesmosebandriss und fällt aus. Während die bestehende Ausstiegsklausel von angeblich schlappen sieben Millionen Euro der Eintracht keine großen Steine in den Weg legen dürfte, sollen ein langfristiger Vertrag (wohl bis 2029) sowie die Aussicht auf viel Spielzeit die Zünglein an der Waage sein.

Doch RB Leipzig scheint zum aktuellen Zeitpunkt noch leicht im Vorteil gegenüber den Hessen zu sein.

Die nächsten Wochen dürften im Tauziehen um den 17-Jährigen entscheidend werden.