Here we go! Eintracht schnappt sich nächstes Mega-Talent

Die Eintracht hat sich die Dienste von Mittelfeld-Talent Oscar Hojlund (19) gesichert. © Eintracht Frankfurt

Mit Oscar Hojlund (19), dem Bruder von Manchester-United-Angreifer Rasmus (21) ist alles klar, wie die Frankfurter am heutigen Mittwochabend offiziell verkündeten.

Der 2005 geborene Mittelfeldspieler kommt vom FC Kopenhagen und hat laut Eintracht einen langfristigen Vertrag bis 2029 abgeschlossen. Bereits einige Stunden vor der offiziellen Verkündung des Transfers hatte Experte Fabrizio Romano (31) den bevorstehenden Wechsel als praktisch in trockenen Tüchern angepriesen.

Dabei haben die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (43) scheinbar jede Menge namhafte Konkurrenz ausgestochen. Hinter dem 19-Jährigen sollen nämlich etliche Klubs, beispielsweise aus Italien und Spanien dran gewesen sein.

Die Ablöse soll laut Romano bei wohl etwa 1,4 Millionen Euro liegen. Nachdem alle Dokumente offenbar bereits unterschrieben wurden, soll schon am heutigen Mittwoch der obligatorische Medizincheck in Frankfurt erfolgen. Mittlerweile bestätigte auch die Bild-Zeitung, dass der Deal um den Kapitän der dänischen U19-Auswahl in trockenen Tüchern sei. Absolute Dringlichkeit bestand gleich aus mehreren Gründen.

So wäre der Vertrag des 19-Jährigen Ende des Jahres ausgelaufen, sodass er ablösefrei hätte wechseln können. Zudem vermutet man spätestens in der kommenden Saison eine wahre Leistungsexplosion seitens Hojlunds. In der Folge sind zwei Szenarien im Umgang mit dem wohl so gut wie sicheren Eintracht-Neuzugang denkbar.