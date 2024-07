Es geht um 700.000 Euro: Verliert ein Drittligist wegen eines Formfehlers sein Toptalent für lau?

Sandhausen - Gleich in seinem ersten Herrenjahr startete Livan Burcu (19) beim SV Sandhausen so richtig durch. Doch eine weitere Saison in der 3. Liga will das Offensivjuwel unbedingt vermeiden und schöpft mit Berater sämtliche Mittel aus. Ein Formfehler im Vertrag könnte die schmutzige Trennung bald besiegeln.