Nächstes Mega-Talent für die Eintracht? Mögliche Ablöse ist heftig

Eintracht Frankfurt soll kurz vor der Verpflichtung von Jean-Matteó Bahoya stehen. Der 18-Jährige könnte die SGE bis zu zehn Millionen Euro kosten.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Angers - Hat die Eintracht ein weiteres Megatalent aus Frankreich an der Angel? Glaubt man mehreren Medienberichten, soll mit Jean-Matteó Bahoya (18) bereits alles klar sein. Dabei hat es die mögliche Ablösesumme ganz schön in sich.

Jean-Matteó Bahoya (18, M.) wird wohl in den kommenden Tagen als Neuzugang von Eintracht Frankfurt verkündet. © IMAGO / Belga Bislang kickte der 18-Jährige in der französischen Ligue 2 für SCO Angers, wo er bereits sämtliche Jugendmannschaften durchlief. In der aktuellen Saison brachte es der offensive Mittelfeldmann auf starke sieben Torbeteiligungen (fünf Tore, zwei Assists) in 19 Einsätzen. Dies schien den Frankfurter Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (43) ausreichend gewesen zu sein, um um die Gunst Bahoyas zu buhlen - wohl mit Erfolg. Wie unter anderem die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, soll der Transfer des 18-Jährigen bereits in diesem Winter vonstattengehen. Die Ablöse könnte dabei je nach Leistung Bahoyas auf rund zehn Millionen Euro steigen - nicht gerade wenig für einen jungen Spieler, der bislang noch keine Erfahrung in der obersten Spielklasse gesammelt hat. Transfermarkt Bundesliga-Transfermarkt kurios! Gestern Party mit dem Gegner, heute Wechsel zu diesem Dennoch verspricht man sich in der Mainmetropole wohl so viel von ihm, dass man seinem Jugendverein sogar eine Weiterverkaufsbeteiligung einräumte - ähnlich wie es einst beim zweitteuersten Verkauf der Historie, Luka Jovic (26, Real Madrid, 63 Millionen Euro) der Fall war. Inwiefern Bahoya direkt in die erste Mannschaft integriert wird oder doch erst Spielpraxis in der U21-Regionalligamannschaft der Eintracht sammeln wird, bleibt abzuwarten. Auch eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht noch aus.

Wechsel zur Eintracht mehr als wahrscheinlich: Instagram-Video zeigt Abschied von Jean-Matteó Bahoya

In einer Instagram-Liveschalte war zu sehen, wie sich Bahoya (M.) bereits von seinen Teamkollegen verabschiedete. © Instagram/angers_sco

Dies dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. In einem Instagram-Livevideo war am gestrigen Dienstag bereits zu sehen, wie sich Bahoya in der Kabine im Kreise seiner Teamkameraden von diesen verabschiedete. Unter anderem verwies er dort auf einen baldigen Wechsel nach Deutschland. Im Anschluss an den 3:2-Heimsieg Angers gegen US Quevilly stand der Teenager zudem nicht im Kader, verabschiedete sich aber ausufernd von den heimischen Fans.