RB-Sturmjuwel für die Eintracht? Transfer-Guru sieht gute Chancen

Frankfurt am Main/Salzburg - Die Frankfurter Eintracht sucht weiter intensiv nach einem Nachfolger für den kurz vor dem Ende der Sommer-Transferphase abgewanderten Randal Kolo Muani (24). Ist ein derzeitiger RB-Akteur exakt die richtige Wahl? Davon will zumindest ein Transferexperte überzeugt sein.

Sekou Koita (23) ist derzeit noch bei RB Salzburg in Österreich unter Vertrag. Doch der läuft bereits im Sommer 2024 aus. Ist ein Winter-Wechsel - wohlmöglich zur Eintracht - die logische Option? © IMAGO/GEPA pictures/Mathias Mandl

Zum Start in die laufende Bundesliga-Saison hakte es in der Frankfurter Offensive nach dem spektakulären und vor allem unrühmlichen Last-Minute-Abgang des Franzosen zu Paris Saint-Germain an allen Ecken und Enden.

Nach einer längeren Durststrecke kommt die Tormaschinerie der SGE rund um Neuzugang Omar Marmoush (24) zwar immer besser in Fahrt. Dennoch soll spätestens im Winter mehr Power für den Angriff her. Dabei ist noch unklar, ob lediglich ein oder gar zwei Stürmer an den Main gelotst werden sollen.

Mögliche Kandidaten gab es genügend. Neben Rafiu Durosinmi (20) von Viktoria Pilsen sowie Gift Orban (21/KAA Gent) wurden immer wieder vielversprechende Namen in Verbindung mit der Diva vom Main gebracht.

Niemand Geringeres als Transfer-Guru Fabrizio Romano (30) brachte kürzlich einen weiteren Zeitgenossen ins Rennen um die RKM-Nachfolge. In einem Tweet präsentierte er Sekou Koita (23) als möglichen Neuzugang für die Hessen.

Derzeit ist der 1,73 Meter große Stürmer in Diensten von RB Salzburg, hat dort aber einen nur noch bis zum Sommer 2024 laufenden Kontrakt.