Riesenärger um Saarbrücken-Neuzugang: "Spieler hat ein Vogelhirn"

Amine Naïfi (23) spielte nur sieben Monate für die Luxemburger, schwang sich in dieser Zeit zum Topscorer des Teams auf. © IMAGO/Gerry Schmit

Für Amine Naïfi schien am Freitag alles klar. Soeben hatte er einen Leihvertrag beim 1. FC Saarbrücken unterschrieben, womit für den bis dato in Luxemburg spielenden Akteur ein kleiner Traum in Erfüllung ging:

Deutschland, 3. Liga, große Stadien, TV-Präsenz, der Geruch des Profifußballs. Statt beim FC Differdingen 03 vor ein paar Hundert Hanseln in der unbedeutenden luxemburgischen Liga zu kicken.

Blöd nur, dass der Leihvertrag nach Angaben seines nun Ex-Präsidenten Fabrizio Bei (56) so nicht abgestimmt war. "Dieser Spieler hat mich angewidert" ist so mit das Netteste, was der Klub-Patron der französischen Tageszeitung Le Quotidien berichtet.

Der Transferärger war für den Patriarchen Grund genug, zu einem großen verbalen Schlagabtausch auszuholen, der sich gewaschen hat. Haltet Euch fest!