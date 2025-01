Scheich-Klub mit Peinlich-Fehler: Transfer-Chaos um Ex-Bundesliga-Spieler

Paris/Turin/Frankfurt am Main - Im Sommer 2023 sorgte er nicht nur für einen absoluten Rekord in der Transferhistorie der Eintracht , sondern auch für jede Menge Krach: Randal Kolo Muani (26) folgte damals dem Ruf des großen Scheich-Geldes - und scheiterte kläglich. Eine angestrebte Leihe zu Juventus Turin verkam jetzt zur Farce.

In seiner ersten und einzigen Eintracht-Saison hatte er für 26 Treffer und 17 Assists gerade mal 50 Spiele benötigt. Dass man in Paris scheinbar noch an ihn zu glauben scheint, zeigen aber auch die Konditionen des geplanten Juventus-Deals, da die Italiener lediglich eine halbjährige Leihe ohne Kaufoption erhalten.

So veröffentlichte unter anderem auch Transfer-Experte Fabrizio Romano (31) erst am heutigen Samstagmorgen, dass beide Seiten zuversichtlich seien. So wolle PSG schnellstmöglich einen der aktuell verliehenen Akteure wieder zurückholen und bestenfalls fest an einen anderen Klub verkaufen.

Der dadurch frei gewordene Slot würde dann für den einstigen Bundesliga-Kicker genutzt werden.