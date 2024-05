Transfercoup: Cottbus sichert sich Topscorer der Regionalliga Nordost!

Cottbus - Mit diesem Transfer setzt Aufsteiger Energie Cottbus für die kommende Saison in der 3. Liga ein Ausrufezeichen: Regionalliga -Ausnahmekönner Tolcay Cigerci (29) wechselt von Altglienicke in die Lausitz.

Kurios: Den Transfer verkündete Wollitz quasi in Echtzeit in der Energie-Show Rot-Weiss am Mittwochabend.

31 Scorerpunkte in 32 Spielen sammelte Cigerci in der abgelaufenen Regionalliga-Saison. Damit avancierte der Spielmacher zum zweiten Mal in Folge zum Topscorer der Liga.

In der Hinrunde der Saison 2021/22 überzeugte Tolcay Cigerci (29) im Trikot von Viktoria Berlin in der 3. Liga. © Picture Point / Gabor Krieg

Cottbus gelingt mit diesem Transfer ein kleiner Coup. Demnach hatte FCE-Trainer Wollitz seit Winter Kontakt mit dem Deutsch-Türken, der sich praktisch seinen Verein aussuchen konnte.

Der Ballkünstler ist im Offensivbereich variabel einsetzbar, kommt am liebsten auf der Zehner-Position zum Einsatz.

In der Saison 2021/22 startete Cigerci in der 3. Liga mit Viktoria Berlin durch, ehe er sich in der Winterpause in die Türkei verabschiedete. Viktoria stieg am Ende ab. Im Sommer 2022 kehrte Cigerci zur VSG Altglienicke zurück, für die er bereits 2020/21 auflief.

Viele Beobachter fragen sich, warum der jüngere Bruder von Ex-Hertha-Spieler Tolga Cigerci (32) seit zig Jahren nur in der 4. Liga am Ball ist. Dank seiner technischen Fähigkeiten und Torgefahr gilt der Offensivspieler als Ausnahmespieler für die Regionalliga.

In Cottbus ist der 29-Jährige der zweite Neuzugang nach Erfurts Romario Hajrulla (25).