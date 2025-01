Transfermarkt im Ticker: Jahn Regensburg präsentiert gleich drei Neuzugänge

Der Transfermarkt 2025 ist offiziell eröffnet! Jahn Regensburg präsentiert gleich drei Neuzugänge. Sargis Adamyan, Anssi Suhonen und Tim Handwerker kommen.

Deutschland - Neues Jahr, neuer Klub? Seit 1. Januar 2025 ist der Transfermarkt wieder offen und bietet den Vereinen die Möglichkeit zum winterlichen Nachjustieren.

Heiko Herrlich (53) kehrt nach zwölf Jahren als Trainer zur SpVgg Unterhaching zurück. © IMAGO / Revierfoto In unserem großen Liveticker halten wir Euch über alle Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf dem Laufenden, ehe sich das Transferfenster am 3. Februar wieder schließt. Außerdem versorgen wir Euch mit den internationalen Highlight-Deals sowie den Transfer-Krachern der Regionalligen. Mit TAG24 bleibt Ihr am Ball!

3. Januar, 11.53 Uhr: VfB Stuttgart bricht Leihe von Mittelstürmer ab, er soll der U21 helfen

Der VfB Stuttgart hat die Leihe von Mittelstürmer Mohamed Sankoh beendet. Der 21-Jährige kehrt vorzeitig von Cosenza Clacio aus der 2. italienischen Liga zurück und soll in der Rückrunde die U21 der Schwaben in der 3. Liga stärken. Er fliegt am Samstag mit dem Team ins Trainingslager.

3. Januar, 11.52 Uhr: Heiko Herrlich wieder neuer Trainer bei der SpVgg Unterhaching

Heiko Herrlich (53) wird neuer Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Die Spieler-Legende von Borussia Dortmund betreute den Klub bereits 2011/12 und hat einen längerfristigen Vertrag unterschrieben, die genaue Laufzeit wurde nicht genannt. Mehr Infos findet Ihr im Artikel: "Neuer Haching-Coach steht fest! Herrlich hat beim Drittligisten ab sofort das Sagen".

Heiko Herrlich hat wieder einen Trainerjob. Zuletzt war er bis April 2021 Coach des FC Augsburg. © IMAGO / Revierfoto

3. Januar, 11.40 Uhr: Dynamo Dresden leiht Andi Hoti vom 1. FC Magdeburg aus

Dynamo Dresden leiht Andi Hoti vom 1. FC Magdeburg aus. © SG Dynamo Dresden

3. Januar, 11.39 Uhr: Jahn Regensburg mit Transfer-Offensive! Gleich drei Neuzugänge kommen

Der stark abstiegsbedrohte Aufsteiger Jahn Regensburg hat für die Mission Klassenerhalt in der 2. Bundesliga eine Transfer-Offensive gestartet. Der Tabellenletzte verkündete am Freitag drei Neuzugänge auf einen Schlag. Sargis Adamyan, Anssi Suhonen und Tim Handwerker. Offensivspieler Adamyan kehrt per Leihe bis Saisonende vom 1. FC Köln zurück, er lief schon von 2017 bis 2019 in Regensburg auf. Linksverteidiger Handwerker wird fest vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Das Trio komplett macht Mittelfeldspieler Suhonen, der vom HSV bis Saisonende ausgeliehen wird.

Tim Handwerker wird fest vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. © SSV Jahn Regensburg

3. Januar, 9.56 Uhr: Alemannia Aachen leiht Niklas Castelle vom SSV Ulm aus

Alemannia Aachen will sich für die Rückrunde in der 3. Liga besser aufstellen und leiht Angreifer Niklas Castelle (22) vom SSV Ulm aus. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der Offensivmann war im Sommer vom FC Schalke 04 II zum Aufsteiger gewechselt, konnte sich in der 2. Bundesliga aber nicht durchsetzen. Nun hofft er auf mehr Einsatzzeit in Aachen. "Mit Niklas gewinnen wir für die Rückrunde einen dynamischen und spielstarken Stürmer für uns, der unsere Offensive gut verstärken wird. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität in der Rückrunde ein wichtiger Faktor für unsere Ziele werden kann", erklärte Alemannias Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller (49).

Niklas Castelle (22) kam beim SSV Ulm nur auf vier Kurzeinsätze und insgesamt 22 Spielminute, nun wechselt er nach Aachen. © IMAGO / Lucca Fundel

2. Januar, 21.27 Uhr: Hoffenheim verpflichtet Stürmer Orban aus Lyon

TSG 1899 Hoffenheim hat Angreifer Gift Orban vom französischen Erstligisten Olympique Lyon verpflichtet. Der 22-jährige Nigerianer unterschreibt beim Bundesliga-Klub einen "langfristigen Vertrag", wie die Hoffenheimer mitteilten. Details nannten die Kraichgauer nicht. Auch zu den Ablösemodalitäten machte der Verein keine Angaben. Nach Informationen des TV-Senders Sky zahlt die TSG neun Millionen Euro plus Boni für Orban. "In Gift Orban haben wir genau den schnellen Stürmer mit gutem Tiefgang gefunden, den wir gesucht haben", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

Die TSG Hoffenheim ist auf dem Transfermarkt schnell fündig geworden. Gift Orban (22) soll die Offensive des Bundesligisten verstärken. © Valentine CHAPUIS / AFP

2. Januar, 20.15 Uhr: Leverkusen holt argentinisches Talent Sarco

Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat sich mit dem argentinischen Talent Alejo Sarco (18) verstärkt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield zum Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis 2029. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Transfer perfekt: Bayer 04 krallt sich Argentinien-Juwel"

2. Januar, 18.38 Uhr: Onisiwo wechselt von Mainz 05 nach Salzburg

Karim Onisiwo hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vorzeitig aufgelöst und wechselt mit sofortiger Wirkung in seine österreichische Heimat zu RB Salzburg. Dort erhält der 32-Jährige einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Sportvorstand Christian Heidel würdigte Onisiwo zum Abschied als herausragenden Profi. "Karim war einer der prägenden Mainzer Spieler des vergangenen Jahrzehnts. Wie kaum ein anderer hat er dabei vor allem auch unsere leidenschaftliche Spielweise verkörpert als nimmermüder Antreiber und Initiator unseres mutigen Pressings", sagte Heidel.

Der Österreicher Karim Onisiwo (32) löst seinen Vertrag bei Mainz 05 vorzeitig auf und geht nach neun Jahren zurück in die Heimat. © Tom Weller/dpa

2. Januar, 17.01 Uhr: FC St. Pauli leiht Freiburger Weißhaupt aus

2. Januar, 16.45 Uhr: VfB Stuttgart beendet Leihe mit Krätzig vorzeitig

U21-Nationalspieler Frans Krätzig (21) hat den VfB Stuttgart mit sofortiger Wirkung verlassen. Wie die Schwaben mitteilten, hätten sie sich mit dem FC Bayern darauf geeinigt, das Leihgeschäft für den 21 Jahre alten Außenbahnspieler vorzeitig zu beenden. "Nicht zuletzt aufgrund der Konkurrenzsituation innerhalb unseres Kaders kam Frans in den vergangenen Monaten nicht auf die gewünschte Spielzeit", sagte VfB-Sportdirektor Christian Gentner zu der Entscheidung.

2. Januar, 14.25 Uhr: Erencan Yardimci kehrt zurück nach Hoffenheim

Zu Saisonbeginn hatte die TSG 1899 Hoffenheim den türkischen U21-Nationalspieler Erencan Yardimci (22) auf Leihbasis zum amtierenden österreichischen Double-Sieger Sturm Graz abgegeben. Doch nun kehrt der 22-Jährige zurück in den Kraichgau. Denn wie der Bundesligist am heutigen Donnerstagnachmittag bekannt gab, habe man die Leihe des Offensivmanns vorzeitig beendet. Demnach sei er umgehend zurück im Lager der Sinsheimer - und werde "ab sofort Teil des Profikaders sein". "Erencan hat sich in den vergangenen Monaten bei Sturm Graz gut weiterentwickelt, so dass wir glauben, dass er unserer Mannschaft mit seiner Geschwindigkeit, seinem starken Kopfballspiel und seiner Torgefahr perspektivisch enorm weiterhelfen kann. Aus diesem Grund sind wir zu der Überzeugung gekommen, die Leihe nach Graz vorzeitig zu beenden und ihn sofort zurück nach Hoffenheim zu holen", erklärte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker (38).

Kehrt vorzeitig zurück nach Hoffenheim: Erencan Yardimci (22). © ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

2. Januar, 11.20 Uhr: MSV Duisburg holt Verstärkung aus der 3. Liga

Flügelstürmer Dustin Willms (25) wechselt von Alemannia Aachen in die Regionalliga West zum MSV Duisburg. "Es ist uns weiterhin wichtig, die Regionalliga anzunehmen und auf die schwierigen Herausforderungen der Rückrunde vorbereitet zu sein. Dustin kennt die Liga sehr gut und hat hier sowohl in Aachen, als auch bei Fortuna Köln sehr gute Leistungen gezeigt, auch in der 3. Liga konnte er schon Erfahrungen sammeln", so MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt (41).

1. Januar, 16 Uhr: St. Pauli lotst Mittelfeldmann aus New York ans Millerntor!

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli einen in den USA prominenten Mittelfeldspieler bis zum Saisonende verpflichtet: James Sands (24) wechselt vom New York City FC auf die Reeperbahn nach St. Pauli. Mehr dazu in unserem Artikel: "Erster Transfer: St. Pauli leiht US-Nationalspieler aus"

Der US-amerikanische Nationalspieler verstärkt in der Rückcrunde St. Pauli im Bundesliga-Abstiegskampf. © FC St. Pauli

1. Januar, 14 Uhr: Hannover 96 leiht Abwehrtalent aus der Bundesliga!

Auch Liga-Konkurrent Hannover 96 hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg einen ersten Winterzugang präsentiert: Vom SC Freiburg kommt Abwehrtalent Kenneth Schmidt (22) per Leihe. Der langjährige deutsche Junioren-Nationalspieler soll bei den Rothosen in den nächsten anderthalb Jahren Spielpraxis sammeln: "Kenneth besitzt zweifellos großes Potenzial, welches er nun durch regelmäßige Spielzeit auf den Platz bringen sollte", teilten die Breisgauer mit. Schmidt kann als Innen- oder Linksverteidiger eingesetzt werden und bestritt für die Profis des Sportclubs 13 Spiele. Für die U23 in der 3. Liga kam er in 50 Partien zum Zug.

Freiburgs Verteidiger Kenneth Schmidt (22) schließt sich für die kommenden anderthalb Jahre per Leihe Hannover 96 an. © Tom Weller/dpa

1. Januar, 12.30 Uhr: SC Paderborn zieht dicken Fisch aus Finnland an Land!

Das neue Jahr ist erst wenige Stunden alt und schon vermeldet der SC Paderborn den ersten großen Fang: Der finnische Nationalspieler Casper Terho (21) kommt aus Leihbasis nach Deutschland! Das Spitzenteam der 2. Bundesliga sichert sich die Dienste des Linksfußes zunächst bis Saisonende und spricht in seiner Pressemitteilung von einem "qualitativ hochwertiges Puzzleteil" für die Offensive, mit dem man "kreativer und torgefährlicher" werden wolle. Terho besitzt beim belgischen Klub Union Saint-Gilloise noch einen Vertrag bis 2026 und spielte schon neunmal Europa League. Für die finnische Nationalelf debütierte er im Juni 2024 erstmalig.

Willkommen in Deutschland! Casper Terho (21) jagt in der Rückrunde für den SC Paderborn dem Ball der 2. Liga hinterher. © SC Paderborn 07

30. Dezember, 14 Uhr: Leihe von Laurin Ulrich beim SSV Ulm abgebrochen, er soll dem VfB II in der 3. Liga helfen

Die Leihe des offensiven Mittelfeldspielers Laurin Ulrich (19) beim SSV Ulm ist vorzeitig beendet. Wie der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga mitteilte, kehrt der Mann vom Neckar zurück zum VfB Stuttgart. Dort soll er vorrangig der 2. Mannschaft in der 3. Liga helfen. Die Schwaben waren im Sommer aufgestiegen, rangieren vor der Rückrunde auf dem 16. Tabellenplatz und stehen damit gerade so über dem rettenden Strich. "Leider konnte Laurin bei uns nicht so viel Spielzeit sammeln, wie wir uns das alle erhofft hatten. Dazu beigetragen haben auch seine Ausfälle während der letzten Monate. Laurin ist ein junger, sehr talentierter Spieler, der seinen Weg gehen wird. Wir wünschen ihm nur das Beste", sagte Ulms Geschäftsführer Markus Thiele auf der Homepage des Vereins.

Laurin Ulrich (19, r.) kam in Ulm in der 2. Bundesliga nur fünfmal zum Einsatz. © Federico Gambarini/dpa

27. Dezember, 18 Uhr: Bereits fixe Wechsel in der Übersicht