Transfermarkt im Ticker: BVB bricht Haller-Leihe ab, aber schickt ihn sofort zu Ex-Klub

Der Transfermarkt 2025 läuft auf Hochtouren: Der BVB hat die Leihe von Sébastien Haller zu CD Leganes abgebrochen, aber eine neue beim FC Utrecht gestartet.

Deutschland - Neues Jahr, neuer Klub? Seit 1. Januar 2025 ist der Transfermarkt wieder offen und bietet den Vereinen die Möglichkeit zum winterlichen Nachjustieren.

Heiko Herrlich (53) kehrt nach zwölf Jahren als Trainer zur SpVgg Unterhaching zurück. © IMAGO / Revierfoto In unserem großen Liveticker halten wir Euch über alle Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf dem Laufenden, ehe sich das Transferfenster am 3. Februar wieder schließt. Außerdem versorgen wir Euch mit den internationalen Highlight-Deals sowie den Transfer-Krachern der Regionalligen. Mit TAG24 bleibt Ihr am Ball!

9. Januar, 18.22 Uhr: Tymoteusz Puchacz wechselt von Holstein Kiel nach England

Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (25) verlässt die KSV Holstein nach einem halben Jahr bereits wieder und wechselt zu Plymouth Argyle in die englische Championship. "Pucha hat sich in den vergangenen Wochen mehr Spielzeit erhofft und ist mit dem Wunsch nach Veränderung an uns herangetreten. Diesem sind wir nach genauer Abwägung nachgekommen und erhoffen uns, dass er in England Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt", so Kiel-Sportchef Carsten Wehlmann (52). Der Zweitligist soll sich zudem eine Kaufoption gesichert haben.

9. Januar, 18.17 Uhr: BVB bricht Leihe von Sébastien Haller ab und schickt ihn zu Ex-Klub

Sébastian Haller (30) soll seine Karriere an alter Wirkungsstätte wieder in Schwung bringen! Der BVB hat die Leihe des Stürmers nach Spanien zu CD Leganés vorzeitig abgebrochen, ihn aber sofort erneut leihweise an den FC Utrecht in die Niederlande abgegeben. Dort ging der Ivorer bereits von 2015 bis 2017 vor seinem Wechsel nach Frankfurt erfolgreich auf Torejagd, erzielte 51 Treffer in 98 Partien. Auf der iberischen Halbinsel fand er hingegen nicht zurück in die Spur, in insgesamt neun Begegnungen blieb ihm ein Tor verwehrt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026, eine Kaufoption soll nicht Teil des Deals sein.

Sébastien Haller (30) kehrt nach siebeneinhalb Jahren zum FC Utrecht zurück. © OSCAR DEL POZO / AFP

9. Januar, 13.35 Uhr: Jan Olschowsky verlässt Borussia Mönchengladbach bis Saisonende

In der 3. Liga will er mehr Spielpraxis sammeln: Borussia Mönchengladbachs Jan Olschowsky (23) verbringt den Rest der Saison bei Alemannia Aachen. Der in Mönchengladbach ausgebildete Keeper kommt bisher auf vier Bundesligaspiele für die Fohlen, stand aber in dieser Saison auch verletzungsbedingt noch nicht im Kader der ersten Mannschaft, sondern hütete lediglich zweimal den Kasten des Regionalliga-Teams. Olschowsky weilt bereits in der Türkei, um den Rest des Trainingslagers mit seinen neuen Kollegen zu absolvieren. "In Aachen kann ich bei einem großen Traditionsverein mit viel Wucht in einer starken 3. Liga auf einem guten Niveau spielen. Für mich ideale Bedingungen, um in meiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen", sagte der Neuzugang.

Gladbach-Keeper Jan Olschowsky (23) wechselt bis zum Saisonende zu Alemannia Aachen. © Bernd Thissen/dpa

9. Januar, 13.20 Uhr: Yannick Eduardo von RB Leipzig wird weiterverliehen

RB Leipzig-Talent Yannick Eduardo (18) verbrachte die Saison bisher in der zweiten niederländischen Liga bei De Graafschap Doetinchem. Dort bleibt er jetzt auch bis Saisonende, wechselt allerdings den Klub: Ab sofort spielt der Angreifer beim FC Emmen. Sein Vertrag in Leipzig geht noch bis 2027.

9. Januar, 11.14 Uhr: TSG Hoffenheim verleiht Eigengewächs nach Nürnberg

Der deutsche Junioren-Nationalspieler Tim Drexler (19) läuft ab sofort in der 2. Bundesliga auf. Das Eigengewächs der TSG Hoffenheim wird bis zum Ende der Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Bei den Franken soll der Defensivspieler Einsatzminuten sammeln, sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2028. "Mein Ziel ist es, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln und die Mannschaft mit meinen Qualitäten bestmöglich zu unterstützen. Jetzt gilt es, die Jungs schnellstmöglich kennenzulernen und gemeinsam eine gute Rückrunde zu spielen, auf die ich mich sehr freue", sagte Drexler.

Tim Drexler (19, l.) absolvierte in dieser Saison bisher acht Bundesliga-Partien für die TSG Hoffenheim. © Uwe Anspach/dpa

8. Januar, 15.23 Uhr: Bruun Larsen kehrt zurück zum VfB Stuttgart

Schwäbische Spatzen hatten es von den Dächern gepfiffen, nun ist es fix: Jacob Bruun Larsen (26) beendet vorzeitig sein Engagement bei der TSG 1899 Hoffenheim - und kehrt zum VfB Stuttgart zurück. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe der 24-jährige Offensivmann bei den Schwaben einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Wie der Kicker am frühen Mittwochnachmittag berichtete, sei der obligatorische Medizincheck bereits absolviert. Demnach dürfte eine offizielle Mitteilung beider Seiten noch im Laufe des heutigen Tages erfolgen. 2018 hatte der Däne für die Schwaben gespielt, war der 1,83 Meter große Angreifer im ersten Halbjahr von Borussia Dortmund verliehen worden. Zwei Jahre später folgte der Abgang zur TSG, wo Larsen allerdings nicht richtig Fuß fassen und neben Belgiens Top-Klub RSC Anderlecht (2021) zudem an den englischen Zweitligisten FC Burnley (2023-2024) verliehen wurde.

Der VfB Stuttgart hat sich die Dienste von TSG-Angreifer Jacob Bruun Larsen (26) gesichert. © Daniel ROLAND / AFP

8. Januar, 14.39 Uhr: 1. FC Köln bindet Bakatukanda - Leihe nach Österreich

Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln hat Elias Bakatukanda (20) langfristig an sich gebunden, das Abwehrtalent aber direkt verliehen. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 20 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2028. Mehr dazu hier: "1. FC Köln verleiht Talent Bakatukanda nach Österreich: "Bekommt dort Spielzeit, die er braucht"

6. Januar, 20.50 Uhr: Werder leiht Kaboré von Manchester City aus

Werder Bremen hat Abwehrspieler Issa Kaboré vom englischen Meister Manchester City ausgeliehen. Wie der Bundesligist mitteilte, bleibt der 23-Jährige aus Burkina Faso bis zum Saisonende. Der Wechsel hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Für die Bremer, die aktuell Tabellensiebter sind, ist es der erste Winter-Zugang. "Wegen eines bevorstehenden Wechsels von Olivier Deman und mit Blick auf den Ausfall von Felix Agu hat sich für uns hier kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Issa bis Saisonende auszuleihen", sagte Profifußball-Leiter Peter Niemeyer laut Mitteilung. Der Belgier Deman wird bis zum Saisonende an Royal Antwerpen ausgeliehen, wie Werder später mitteilte. Er soll im Sommer zurückkehren.

Werder Bremen holt seinen ersten Winter-Zugang. Der Bundesligist leiht Abwehrspieler Issa Kaboré (23) von Manchester City aus. © FADEL SENNA / AFP

6. Januar, 15.20 Uhr: Nächster Essener Transferknaller - auch Gjasula kommt!

Keine zwei Stunden nach Verkündung des Martinovic-Transfers legt Rot-Weiss Essen direkt nach: In Klaus Gjasula (35) hat sich die Dienste eines absoluten Anführers und Hochkaräters für Drittliga-Verhältnisse gesichert. Trainer Uwe Koschinat (53) zeigt sich begeistert: "Klaus Gjasula verkörpert genau das Profil, das wir gesucht haben. Mit seiner starken Persönlichkeit sowie seiner körperlichen Robustheit und seiner kriegerischen Art auf dem Platz wird er uns als Führungsspieler, der bereits auf höchster Ebene seinen Mann gestanden hat, klar verstärken." Gjasula lief in der Vorsaison noch 22-mal für den SV Darmstadt in der Bundesliga auf, spielte nach dem Abstieg der Lilien nur noch eine untergeordnete Rolle. Insgesamt kommt der Albaner auf 51 Partien im Oberhaus und 83 Spiele im Unterhaus.

Aus der Bundesliga in die 3. Liga. Klaus Gjasula (35) war in Darmstadt nicht mehr gefragt, in Essen wird er dringend gebraucht. © Tom Weller/dpa

6. Januar, 13.30 Uhr: Essen gewinnt das Rennen um Angreifer Martinovic

Kellerkind Rot-Weiss Essen hat sich im Kampf um den Drittliga-Klassenerhalt mit Dominik Martinovic (27) verstärkt. Der Angreifer stand bis Ende Dezember beim kroatischen Erstligisten Slaven Belupo unter Vertrag und war von zahlreichen Drittligisten umworben. "Dominik Martinovic verfügt über eine brutale Geschwindigkeit und ist geil darauf, Tore zu schießen. Er hat in der 3. Liga mehrfach zweistellig pro Saison getroffen", hebt Essens Trainer Uwe Koschinat (53) die Vorzüge seines Neuzugangs hervor. Der Deutsch-Kroate lief zuvor für die SV Elversberg, Waldhof Mannheim und Sonnenhof Großaspach auf und erzielte in 141 Partien der 3. Liga satte 42 Tore.

Vor seinem Kroatien-Aufenthalt war Dominik Martinovic (27) für die SV Elversberg in der 2. Liga am Ball. © Daniel Karmann/dpa

6. Januar, 11.40 Uhr: Dynamo holt Aufstiegserfahrung aus der 2. Bundesliga

Kurz vor dem Abflug ins Türkei-Trainingslager hat Dynamo Dresden seine zweite Winter-Verpflichtung vorgestellt: Außenstürmer Dominik Kother (24) kommt von Zweitligist Jahn Regensburg. Mehr dazu in unserem Artikel: "Er sitzt mit im Flieger ins Camp: Dynamo tütet zweiten Winter-Neuzugang ein"

Dominik Kother (24) hat einen Vertrag bei Dynamo Dresden unterschrieben, bevor er heute mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager aufbricht. © Dynamo Dresden

6. Januar, 10.35 Uhr: Braunschweig leiht Mittelfeldmann von Schalke 04

Eintracht Braunschweig rüstet sich für die Rückrunde und hat sich im zentral-defensiven Mittelfeld verstärkt: Von Liga-Konkurrent Schalke 04 kommt Lino Tempelmann (25) auf Leihbasis bis Saisonende in die Löwenstadt. "Lino Tempelmann wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Ballsicherheit und seinen fußballerischen Lösungen helfen, uns im Spiel mit dem Ball deutlich zu verbessern, uns mehr Kreativität zu verleihen und das Verbindungsspiel zwischen Defensive und Offensive zu beleben", ist Eintracht-Geschäftsführer Benjamin Kessel (37) von diesem Transfer überzeugt. Tempelmann kam diese Saison in nur fünf Pflichtspielen für Schalke zum Einsatz.

Ein Bild der Vorsaison: Lino Tempelmann (25, r.) im Zweikampf mit Braunschweigs Fabio Kaufmann (32). Ab sofort sind die beiden Teamkollegen. © Swen Pförtner/dpa

6. Januar, 10.20 Uhr: Aachen verstärkt sich mit Zweitliga-Profi für Drittliga-Abstiegskampf

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen hat in der Nacht zu Montag die Verpflichtung von Danilo Wiebe verkündet. Der 30-Jährige sei noch am Sonntagabend im Trainingslager in Belek zur Mannschaft gestoßen und als Soforthilfe für den Abstiegskampf eingeplant. "Wir freuen uns sehr, dass uns diese Verpflichtung geglückt ist. Danilo kann mit seiner Erfahrung aus zweiter und dritter Liga sowie seiner Übersicht im Spiel ein echter Eckpfeiler unserer Mannschaft werden", beschreibt Aachens Geschäftsführer Sascha Eller (49) seine Erwartungen an den Neuzugang. Wiebe bekam nach fünf Saisons im Trikot von Eintracht Braunschweig vergangenen Sommer keinen neuen Vertrag und war seitdem vereinslos. Für die Eintracht schnürte der defensive Mittelfeldspieler 55-mal in der 2. Bundesliga die Schuhe.

Danilo Wiebe (30) will nach seinem Ende in Braunschweig jetzt im gelben Aachen-Trikot eine Liga tiefer seine Qualitäten zeigen. © Uli Deck/dpa

5. Januar, 13.07 Uhr: 1. FC Köln verleiht Stürmer nach Österreich

Der 1. FC Köln gibt Florian Dietz (26) bis zum Ende der Saison ab. Der Stürmer wird bis zum Sommer für den österreichischen Bundesligisten SCR Altach auflaufen. Seit 2020 stürmt Dietz für den Effzeh, erst für die Zweitvertretung, seit 2022 dann für die erste Mannschaft. Dabei blieb er aber zumeist nur Ersatz. In dieser Zweitliga-Saison kam der 26-Jährige bisher nur auf drei Kurzeinsätze, dazu kommt ein Einsatz im Pokal.

Florian Dietz (26) kam in Köln nur selten über die Reservistenrolle hinaus. © Marius Becker/dpa

5. Januar, 12.40 Uhr: VfB Stuttgart II leiht Tino Kaufmann in die Regionalliga aus

Der VfB Stuttgart II gibt Tino Kaufmann (19) an Regionalligist Rot-Weiß Erfurt ab. Der Offensivspieler wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen. In Erfurt dürfte sich der 19-Jährige mehr Einsätze erhoffen, denn in Stuttgart reichte es in der laufenden Saison nur für drei Kurzeinsätze.

5. Januar, 7.30 Uhr: VfL Osnabrück und Liridon Mulaj gehen getrennte Wege