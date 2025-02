Transfermarkt im Ticker: Hoffenheim holt Ex-Unioner Busk als Baumann-Ersatz

Fortsetzung des Artikels laden

30. Januar, 13.40 Uhr: Eintracht Braunschweig angelt sich Mohamed Dräger aus Basel

Zweitligist Eintracht Braunschweig ist kurz vor dem Schluss des Transferfensters noch aktiv auf dem Markt und hat seinen zweiten Neuzugang in zwei Tagen präsentiert. Mohamed Dräger (28) wechselt vom FC Basel nach Niedersachsen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Dräger, der in Freiburg geboren wurde und neben der deutschen auch die tunesische Staatsbürgerschaft hat, startete seine Karriere beim Sportclub und kam schließlich über Stationen in Griechenland und England in die Schweiz. Jetzt ist er zurück in Deutschland und freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich habe nie den Fokus nach Deutschland verloren und wollte unbedingt zurück. Als die Anfrage der Eintracht kam, musste ich daher nicht lange überlegen und freue mich sehr auf die Aufgabe. Es geht darum, gemeinsam alles für den Klassenerhalt zu tun, dann werden wir dieses Ziel erreichen", sagte der 28-Jährige.

30. Januar, 13.30 Uhr: HSV gibt Lucas Perrin schon wieder ab

Er kam erst im Sommer, jetzt ist er bereits wieder weg: Der Hamburger SV gibt Abwehrspieler Lucas Perrin (26) bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge ab. Perrin bestritt erst sechs Spiele für die Rothosen, war entsprechend nicht glücklich mit seiner Rolle bei den Hanseaten, wie Sportdirektor Claus Costa erklärte: "Lucas möchte auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen und eine wichtige Rolle ausfüllen und ist daher mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit an uns herangetreten." Diesen wollte der HSV nicht verwehren. Und so läuft der Franzose mindestens bis Saisonende in Belgien auf, potenziell aber auch länger: Brügge soll sich eine Kaufoption gesichert haben.

30. Januar, 13.20 Uhr: Maximilian Schmid schließt sich Erzgebirge Aue an

Erzgebirge Aue hat vor dem Sachsenderby gegen Dynamo Dresden einen Neuzugang zu vermeldet: Probespieler Maximilian Schmid (21) konnte fest verpflichtet werden. Mehr Details erhaltet Ihr im TAG24-Artikel: "Nach Probe-Training im Erzgebirge: Köln-Talent wechselt zum FCE".

30. Januar, 13.15 Uhr: Tom Krauß wechselt zum VfL Bochum

Der VfL Bochum hat sein Mittelfeld noch einmal verstärkt und dafür beim Ligakonkurrenten zugeschlagen: Tom Krauß (23) kommt auf Leihbasis vom 1. FSV Mainz 05. In dieser Saison spielte Krauß bisher allerdings noch nicht für Mainz, sondern war an den englischen Zweitligisten Luton Town ausgeliehen. Dort war der Mittelfeldmann zwar Stammspieler, wollte aber gerne wieder näher zu seiner Familie ziehen. Entsprechend folgt nun die Leihe zum VfL. "Ich kenne Tom Krauß durch meine Zeit als Sportvorstand beim 1.FC Nürnberg", sagte Bochums Cheftrainer Dieter Hecking. "Tom verfügt über die Qualitäten, die es auf Bundesliganiveau braucht, um im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen."

Tom Krauß spielt ab sofort für den VfL Bochum. © Tom Weller/dpa

30. Januar, 10.40 Uhr: St. Pauli verstärkt sich mit Nationalspieler!

Der FC St. Pauli hat im Bundesliga-Abstiegskampf schwere Geschütze aufgefahren und sich mit dem belgischen Nationalspieler Siebe Van der Heyden (26) verstärkt. Weitere Infos zum Deal findet Ihr im TAG24-Artikel: "Fix: St. Pauli holt belgischen Nationalspieler ans Millerntor".

29. Januar, 19.10 Uhr: Bielefeld-Abgang fix! Mizuta wechselt zu Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen

Von der Alm an die Hafenstraße! Kaito Mizuta (24) wird künftig für Rot-Weiss Essen auf dem Platz stehen. Wie sein neuer Verein am heutigen Mittwoch bekannt gab, verlässt der japanische Mittelfeldspieler den Drittliga-Konkurrenten Arminia Bielefeld und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Revierklub in den tiefen Westen. "Kaito ist in der aktuellen Transferphase mit dem Wunsch an uns herangetreten, eine neue Herausforderung bei einem anderen Club anzunehmen. Seine Beweggründe sind nach dem Verlauf der Hinrunde für uns nachvollziehbar. Daher haben wir die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass ein Wechsel die beste Lösung ist", wird Essens Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel in der offiziellen Mitteilung zitiert.

29. Januar, 18.59 Uhr: Bayer Leverkusen angelt sich Argentinier Buendía

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat auf die langfristige Verletzung von Offensivspieler Martin Terrier (27) reagiert und den Argentinier Emiliano Buendía (28) bis zum Saisonende ausgeliehen. Der 28-Jährige kommt vom englischen Champions-League-Teilnehmer Aston Villa, das teilten die Leverkusener am heutigen Mittwochabend mit. "Emiliano Buendía ist ein guter, technisch versierter Fußballer, der leidenschaftlich und durchsetzungsstark agiert. Er hat sich in der anspruchsvollen Premier League in mehr als 100 Spielen bewährt und bringt viel Erfahrung mit, um uns sofort bei der Erreichung unserer Ziele weiterzuhelfen", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (43). Der Franzose Terrier, den der Werksklub erst im Sommer als Verstärkung für das offensive Mittelfeld verpflichtet hatte, fällt nach einem Mitte Januar erlittenen Achillessehnenriss monatelang aus.

Bayer Leverkusen hat sich die Dienste von Emiliano Buendía (28) gesichert. Der Argentinier wechselt auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Aston Villa zur Werkself an den Rhein. © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

29. Januar, 17.20 Uhr: Schalke 04 legt in der Offensive nach

Schalke 04 will in der Rückrunde doch noch einmal nach oben schielen und schnappt sich dafür einen neuen Stürmer: Pape Meïssa Ba (27) kommt vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot. Mit dem Senegalesen kaufen sich die Königblauen einen echten Torgaranten ein: 2021 holte er die Torjäger-Krone der dritten französischen Liga, aktuell liegt Ba auf Rang zwei der Torschützen-Liste der Ligue 2. Auf Schalke erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2028 und wird künftig die Rückennummer 10 tragen.

Königsblau steht ihm gut: Pape Meïssa Ba (27, l.) trug bereits bei Grenoble die Schalker Farben. © OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

29. Januar, 14.55 Uhr: SV Darmstadt gibt Keeper nach Israel ab

Torhüter Karol Niemczycki (25) verlässt Zweitligist SV Darmstadt 98 bis zum Ende der Saison und sucht eine neue Herausforderung in Israel. Dort wird der Pole in der ersten Liga beim FC Ashdod auflaufen. Der 25-Jährige war erst im Sommer von Ligarivale Fortuna Düsseldorf nach Darmstadt gewechselt, stand dann aber nur in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen den Pfosten. "Karol wünscht sich verständlicherweise mehr Spielzeit, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aktuell bei uns aber nicht so hoch", sagte Sportdirektor Paul Fernie (37). "Die Leihe ist daher ein sinnvoller Schritt für alle Seiten, damit er ab Sommer mit hoffentlich viel Einsatzzeit in den Beinen neu bei uns angreifen kann."

Karol Niemczycki (25) kam für Darmstadt nur in der ersten Pokalrunde gegen Teutonia Ottensen zum Zug. © Michael Schwartz/dpa

29. Januar, 11.10 Uhr: Eintracht Braunschweig leiht Niederlande-Talent aus

Eintracht Braunschweig hat einen neuen Mittelfeldmann: Der Niederländer Julian Baas (22) kommt vorerst bis zum Saisonende von Sparta Rotterdam nach Niedersachsen. Der Zweitligist sicherte sich allerdings eine Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler, der die Rückennummer 16 tragen wird. Für Baas ist es die erste Station im Ausland, nachdem er trotz seines jungen Alters bereits rund 150 Spiele in den höchsten beiden niederländischen Spielklassen absolviert hatte.

29. Januar, 10.25 Uhr: VfL Osnabrück verstärkt sich im Tor

Der abstiegsbedrohte Drittligist VfL Osnabrück hat kurz vor Schluss des Transferfensters noch einmal auf der Torhüter-Position nachgelegt. Niklas Sauter (21) wechselt vom SC Freiburg II an die Bremer Brücke. "Nach dem Transfer von David Richter zum SV Sandhausen mussten wir auf der Torhüterposition tätig werden", sagte Geschäftsführer Michael Welling (53): "Niklas hat seine Klasse bereits nachweisen können und zeichnet sich durch eine hohe Motivation zur Weiterentwicklung aus." Der junge Keeper spielte zuletzt in der Regionalliga Südwest, kann aber bereits 27 Einsätze für Freiburg II in der 3. Liga vorweisen. Ab dem heutigen Mittwoch steigt er ins Mannschaftstraining beim VfL ein.

28. Januar, 19.25 Uhr: HSV findet Ersatz für verletzten Bakery Jatta

Der Hamburger SV hat auf die aktuelle Verletzungsmisere in der Offensive reagiert und den schottischen U21-Nationalspieler Adedire Mebude (20) bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Der Rechtsaußen kommt aus der ersten belgischen Liga vom KVC Westerlo. "Mit der Leihe von Adedire Mebude können wir die Kernkompetenzen [von Bakery Jatta, Anm. d. Red.] auf dieser Position ersetzen, zudem sehen wir in ihm großes Entwicklungspotenzial", erklärt Sportvorstand Stefan Kuntz (62). Wenn der 20-Jährige dieses Potenzial auch in der Rückrunde unter Beweis stellt, könnte er auch länger in der Hansestadt bleiben: Medienberichten zufolge sicherte sich der HSV eine Kaufoption für Mebude.

28. Januar, 19.05 Uhr: Greuther Fürth holt Jannik Mause und Noah Loosli

Zwei weitere Neuzugänge für Greuther Fürth: Nach Joshua Quarshie (20) hat das Kleeblatt am heutigen Dienstag auch noch Jannik Mause (26) und Noah Loosli (28) vorgestellt. Während Innenverteidiger Loosli aus der Bundesliga vom Tabellenschlusslicht VfL Bochum nach Fürth wechselt, kommt Stürmer Mause, der in der vergangenen Spielzeit noch Torschützenkönig in der 3. Liga wurde, vom Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Beide bleiben vorerst bis zum Saisonende und kehren dann zu ihren ursprünglichen Klubs zurück.

Jannik Mause (26, l.) läuft für den Rest der Saison nicht mehr für den 1. FC Kaiserslautern, sondern für den Ligakonkurrenten Greuther Fürth auf. © Daniel Karmann/dpa

28. Januar, 18.50 Uhr: Mainz 05 verpflichtet Arnaud Nordin aus Frankreich

Französische Offensivpower für die Bundesliga: Der 1. FSV Mainz 05 verstärkt sich im Angriff mit Arnaud Nordin (26) von Montpellier HSC. Der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler bringt die Erfahrung aus weit mehr als 200 Pflichtspielen in der Ligue 1, im Coupe de France und der Europa League mit nach Mainz und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. "Die Bundesliga ist schon lange ein Traum von mir, deshalb freue ich mich sehr, dass ich künftig hier bei Mainz 05 spielen darf. Jetzt bin ich gespannt darauf, unsere Fans, die Stadt und die Kultur kennen zu lernen", sagte der 26-Jährige bei seiner Vorstellung.

28. Januar, 17.26 Uhr: Arminia Bielefeld angelt sich Joel Grodowski

Joel Grodowski (27) verlässt Preußen Münster und wechselt auf die Alm zu Arminia Bielefeld. Der Mittelstürmer avancierte in der vergangenen Saison mit 17 Treffern in der 3. Liga zum SCP-Aufstiegshelden, verlor im Laufe der aktuellen Spielzeit jedoch seinen Stammplatz. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. "Mit Joel haben wir einen Spieler verpflichtet, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und enorme Qualitäten einbringen kann. Seine Schnelligkeit und seine Abschlussstärke können unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Diese Fähigkeiten entsprechen genau unseren Vorstellungen und der Art, wie wir im letzten Drittel Räume bespielen wollen", erklärte DSC-Geschäftsführer Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (45).

Joel Grodowski (27) schließt sich Arminia Bielefeld an. © DSC Arminia Bielefeld

28. Januar, 14.25 Uhr: BVB bricht Leihe von Salih Özcan ab und holt ihn aus Wolfsburg zurück

Der BVB bricht die Leihe von Mittelfeldspieler Salih Özcan (27) vorzeitig ab und holt den türkischen Nationalspieler vom VfL Wolfsburg eher als geplant zurück. Eigentlich sollte er bis Ende Juni in der Autostadt bleiben, beim BVB besitzt er noch bis Ende Juni 2026 einen Vertrag. Der Verein teilte nur knapp mit, dass die Maßnahme nötig sei, da Nationalspieler Felix Nmecha (24, Bänderverletzung im Knie) mehrere Wochen ausfällt. Seit 2022 spielte Özcan für den BVB, stand in 49 Bundesliga- und 16 Champions-League-Partien für die Schwarz-Gelben auf dem Rasen. Damals war er vom 1. FC Köln nach Dortmund gewechselt. So wird er wohl bereits am Mittwoch im letzten Vorrundenspiel der Königsklasse daheim gegen Schachtar Donezk (21 Uhr) im Aufgebot stehen.

Salih Özcan (27, r.) ist eher als gedacht wieder mit Nico Schlotterbeck (25, l.) vereint. © RONNY HARTMANN / AFP

28. Januar, 11.10 Uhr: Wechsel-Rochade um Abwehr-Juwel Joshua Quarshie

Nach einem Jahr und 16 vor allem kurzen Einsätzen hat Joshua Quarshie (20) seine Leihe bei Fortuna Düsseldorf abgebrochen. Für den Rest der Saison wird das Abwehr-Juwel für Liga-Konkurrent Greuther Fürth auflaufen. Kurios: Quarshie besitzt seit Sommer 2022 einen Vertrag bei der 1899 Hoffenheim, absolvierte seitdem aber ersten ein Profispiel. "Joshua hat in Düsseldorf leider nicht die Spielzeit erhalten, die wir uns von der Leihe erhofft haben [...] wir glauben nun mit Greuther Fürth die optimale Lösung für Joshua gefunden zu haben, da wir bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Leihen unserer Spieler nach Fürth gemacht haben", erläutert TSG-Sportchef Andreas Schicker.

Die Ausleihe nach Düsseldorf funktionierte für Hoffenheims Joshua Quarshie (20) nicht wie gewünscht. Die nächste Leihstation heißt Fürth. © David Inderlied/dpa

28. Januar, 10.35 Uhr: Augsburg holt verlorenen Sohn Mergim Berisha zurück

Neun Bundesliga-Tore schoss Mergim Berisha 2022/23 für den FC Augsburg und katapultierte sich mit dieser Ausbeute in die deutsche Nationalmannschaft. Die TSG Hoffenheim schnappte sich den Angreifer, doch Berisha wurde nicht glücklich. Jetzt folgt die Rolle rückwärts - der Angreifer geht wieder für Augsburg auf Torejagd! "Wir hatten mit Mergim in den vergangenen Wochen einen sehr offenen und vor allem ehrlichen Austausch [und sind] gemeinsam zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Leihe für alle Seiten das Beste wäre", teilte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker mit. Berisha ist vorerst bis Saisonende ausgeliehen, dem Vernehmen nach besitzt Augsburg im Anschluss eine Kaufoption.

Beim FC Augsburg schaffte Mergim Berisha (26) seinen großen Durchbruch - jetzt ist der verlorene Sohn zurück. © David Inderlied/dpa

28. Januar, 10.30 Uhr: Moritz Heyer wechselt Liga-intern vom HSV zu Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat Abwehr-Ass Moritz Heyer vom Hamburger SV verpflichtet. Der 29-Jährige spielte bei den Rothosen schon länger keine Rolle mehr, in Düsseldorf soll er gleich mehrere Positionen abdecken: "Moritz ist ein Defensiv-Allrounder, der die 2. Liga mit all ihren Herausforderungen kennt. Im Zuge der angestrebten Verkleinerung unseres Kaders war es uns wichtig, einen vielseitigen Spieler zu verpflichten, der alle defensiven Positionen sowohl zentral als auch auf Außen bekleiden kann", erklärt Sportdirektor Christian Weber.

Beim HSV war Moritz Heyer (29) zuletzt nicht mehr gefragt, in Düsseldorf soll er vielseitige Rolle einnehmen. © David Inderlied/dpa

28. Januar, 10.20 Uhr: Mannheim rüstet sich mit Stürmer eines Liga-Konkurrenten

Drittligist Waldhof Mannheim hat im Kampf gegen den Abstieg sich im Angriff verstärkt: Von Liga-Konkurrent Arminia Bielefeld kommt Mittelstürmer André Becker (28) bis Saisonende auf Leihbasis. Der großgewachsene Deutsch-Brasilianer (1,97 Meter) stand zum Rückrundenstart nicht mehr im Kader der Arminia. Bei den Waldhöfern soll er die Torarmut (nur zwei Treffer in den jüngsten sechs Spielen) beheben. "Mit André bekommen wir einen neuen Spielertypen, den wir so in unserem Kader noch nicht hatten. Seine Physis soll uns dabei helfen, in der Box zu mehr Torchancen zu kreieren, aber auch Räume für andere Spieler zu öffnen", so Mannheims Sportlicher Leiter Anthony Loviso.

Schwer zu verteidigen: Sturm-Koloss André Becker (28, l.), der in der Rückrunde das Bielefeld-Trikot mit dem der Mannheimer tauscht. © David Inderlied/dpa

27. Januar, 21.30 Uhr: Sandhausen gibt Tim Maciejewski in die Regionalliga ab

Der Umbruch des SV Sandhausen wird immer größer: Am Montagabend wurde der Abgang von Tim Maciejewski (23) bekannt. Der Offensivallrounder war diese Saison sportlich hinten dran und wechselt nun in die Regionalliga Nordost. Den gebürtigen Berliner zieht es in die Heimat zum SV Babelsberg. Für die Filmstädter ist es der zwei Transferknaller am Montag, am Nachmittag wurde Stürmer Andor Bolyki (30) vorgestellt.