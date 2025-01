Transfermarkt im Ticker: Schalke schnappt sich Torjäger aus Frankreich

Fortsetzung des Artikels laden

27. Januar, 21 Uhr: 1. FC Kaiserslautern leiht Maximilian Bauer vom FC Augsburg aus

Der 1. FC Kaiserslautern hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Innenverteidiger Maximilian Bauer (24) vom FC Augsburg auf Leihbasis bis Saisonende verpflichtet. "Durch die Leihe zu einem in der Spitzengruppe platzierten Zweitligisten soll Maxi nicht nur möglichst viel Spielzeit, sondern auch den nötigen Wettkampfrhythmus auf hohem Niveau erhalten", so Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic (47). Bauer kam in der Bundesliga 78 Mal zum Einsatz, für Fürth spielte er 44 Mal in der 2. Bundesliga. "Der 1. FC Kaiserslautern ist ein Verein mit großer Tradition und unglaublichen Fans, der im deutschen Fußball einfach ein großer Name ist. Deshalb freue ich mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen. Darüber hinaus haben mich aber auch vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugt. Ich sehe hier die Möglichkeit, meine Entwicklung weiter voranzutreiben und Spielpraxis zu sammeln. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zeit mit der Mannschaft", sagte der Abwehrmann nach seinem Wechsel.

Maximilian Bauer (24) wechselt nach Kaiserslautern und läuft dort künftig mit der Rückennummer 5 auf. © Uli Deck/dpa

27. Januar, 20.50 Uhr: Dänischer Abwehrspieler für den VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat in England zugeschlagen und den dänischen Nationalspieler Mads Roerslev (25) verpflichtet. Der Rechtsverteidiger kommt bis Saisonende auf Leihbasis vom Premier-League-Klub FC Brentford. "Mit Mads gewinnen wir einen variablen, hervorragend ausgebildeten Defensivspieler, der für sein Alter viel Erfahrung mitbringt und zugleich noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir freuen uns sehr, dass wir Mads vom VfL überzeugen konnten", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz (46).

27. Januar, 20.30 Uhr: FC Bayern holt Jonas Urbig vom 1. FC Köln

Der FC Bayern hat auf seiner Dauer-Baustelle im Tor noch einmal nachgelegt und Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln verpflichtet. Vertragslaufzeit, Ablösesumme und alle weiteren Infos findet Ihr hier: "FC Bayern holt Torwart-Talent Urbig aus Köln"

Jonas Urbig (21) spielt in Zukunft für den FC Bayern München. © Rolf Vennenbernd/dpa

27. Januar, 15.46 Uhr: Ulm-Profi Kudala wechselt per Leihe nach Schweinfurt

Julian Kudala (23) verlässt den Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fussball und wechselt auf Leihbasis zum FC Schweinfurt 05. Das teilten die Spatzen am heutigen Montagnachmittag mit. Demnach werde der Rechtsaußen, dessen Dienste sich die Ulmer 2023 gesichert hatten, bis zum Ender der noch laufenden Saison für den bayerischen Regionalliga-Klub auflaufen. "Für Julian ist es wichtig, Spielpraxis zu sammeln, von daher ist die Leihe zum FC Schweinfurt eine gute Möglichkeit, dass er sich bei einem Spitzenteam der Regionalliga Bayern zeigen kann. Wir wünschen ihm dafür alles Gute", wird SSV-Geschäftsführer Markus Thiele in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert.

27. Januar, 12.24 Uhr: Jeredy Hilterman verlässt Arminia Bielefeld auf Leihbasis

Jeredy Hilterman (26) wird in der Rückrunde nicht mehr für die Arminia aus Bielefeld auflaufen. Wie der Drittligist am heutigen Montagmittag bekannt gab, wechselt der 26-jährige Stürmer auf Leihbasis zum niederländischen Zweitliga-Klub SC Camburr. "Hilterman wird bereits am Anfang dieser Woche am Training in Leeuwarden teilnehmen", teilten die Ostwestfalen zudem mit. "Nach intensiven Gesprächen und einer eingehenden Analyse der Hinrunde haben wir die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass eine Veränderung in diesem Transferfenster für Jeredy der beste Rahmen ist, um nach seiner langwierigen Fußverletzung aus dem vergangenen Sommer Spielpraxis in einem für ihn gewohnten Umfeld zu sammeln und wieder zu alter Stärke zu finden", erklärte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (45). Der surinamische Nationalspieler war im Juli des vergangenen Jahres an die Alm gewechselt, ein Einsatz blieb ihm aber verwehrt.

25. Januar, 17.09 Uhr: Gladbacher verpflichten Abwehrspieler Diks

Borussia Mönchengladbach hat Kevin Diks (28) vom FC Kopenhagen vom kommenden Sommer an verpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler wechselt ablösefrei an den Niederrhein und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Dies teilte der Bundesligist mit. Diks kann auf allen Positionen in der Abwehr eingesetzt werden. "Damit macht er uns in der Defensive flexibler. Er wird sehr gut zu uns passen", sagte Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus.

Borussia Mönchengladbach verstärkt sich mit Abwehrspieler Kevin Diks (28). © Liselotte Sabroe / SCANPIX DENMARK / AFP

25. Januar, 11.25 Uhr: Ulm beendet Leihe mit kanadischem Nationalspieler

Fußball-Zweitligist SSV Ulm hat die Leihe von Jayden Nelson vorzeitig beendet. Wie der Club mitteilte, wird der 22-jährige Kanadier mit jamaikanischem Pass nicht weiter für den Tabellen-17. spielen. Nelson kehrt in seine Heimat zurück und läuft zukünftig für die Vancouver Whitecaps auf.



Der Flügelstürmer war im August vergangenen Jahres vom Rosenborg Trondheim aus Norwegen in die Donaustadt gekommen und bestritt sechs Pflichtspiele für die Ulmer. "Sowohl Jayden als auch wir haben uns die Zusammenarbeit anders vorgestellt", sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele (43).

Diese Zusammenarbeit hatten Jayden Nelson (22) und der SSV ulm anders vorgestellt und beenden das Leihgeschäft vorzeitig. © SSV Ulm 1846 Fußball

24. Januar, 20.12 Uhr: Eintracht Frankfurt hat Marmoush-Nachfolger gefunden

Nur einen Tag nach der offiziellen Verkündung des Marmoush-Abgangs hat Eintracht Frankfurt dessen Nachfolger vorgestellt. Alle Details zum Wechsel findet Ihr im TAG24-Artikel: "Elye Wahi wechselt zu Eintracht Frankfurt! Seine ersten Worte als SGE-Spieler".

24. Januar, 17.38 Uhr: Lucas Cueto ist zurück bei Viktoria Köln

Ein halbes Jahr war Lucas Cueto (28) verletzungsbedingt ohne Klub, jetzt hat der Flügelspieler einen neuen (alten) Verein gefunden und schließt sich Viktoria Köln an. Es ist nach der Saison 2020/21 bereits das zweite Engagement Cuetos bei der Viktoria, danach wechselte er zum Karlsruher SC und schließlich zu Dynamo Dresden. Dort kam er verletzungsbedingt aber nur selten zum Zug und blieb nach seinem Abgang aus Dresden im Sommer 2024 vereinslos - bis jetzt. "Es fühlt sich gut an, wieder ein Teil von der Viktoria zu sein", sagte der 28-Jährige: "Ich war aufgrund einer langwierigen Verletzung aus der Vorsaison einige Zeit raus und bin noch nicht ganz wieder bei hundert Prozent. Aber ich fühle mich sehr gut und habe die letzte Zeit schon mit der Mannschaft trainiert."

Lucas Cueto ist nach dreieinhalb Jahren zurück bei Viktoria Köln. © Jan Brix/Viktoria Köln

24. Januar, 14.20 Uhr: SV Sandhausen angelt sich Taylan Duman

Mittelfeldspieler Taylan Duman (27) wechselt vom 1. FC Nürnberg in die 3. Liga zum SV Sandhausen. Die Kurpfälzer tüten damit bereits den fünften Winter-Neuzugang ein. Für den Club war der 27-Jährige seit 2021 aktiv, in der aktuellen Saison allerdings nur sieben Mal in Einsatz. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. "Taylan Duman zeichnet sich durch seine Ballsicherheit und Mentalität aus. Er konnte bereits viel Erfahrung sammeln. Die Intensität seines Spiels wird uns guttun", erklärt Cheftrainer Kenan Kocak (44).

Taylan Duman (27) kickt künftig am Hardtwald. © SV Sandhausen

24. Januar, 11.15 Uhr: Schalke verleiht Abwehrtalent Martin Wasinski

Innenverteidiger Martin Wasinski (20) verlässt die Knappen vorerst bis zum Saisonende und schließt sich dem belgischen Erstligisten KRC Genk leihweise an. Dort soll der Abwehrmann zunächst für die Zweitvertretung Jong Genk auflaufen. Medienberichten zufolge konnten sich die Belgier allerdings auch eine Kaufoption sichern. Der 20-Jährige war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Charleroi nach Gelsenkirchen gewechselt, wo er bislang lediglich dreimal für die Profis auf dem Platz stand. "Martin hat sich in den ersten Monaten hier auf Schalke gut integriert und engagiert eingebracht. Da er mit seinen erst 20 Jahren bisher nur wenig Spielzeit hatte, ist eine Leihe in unseren Augen die sinnvollste Lösung für ihn und uns als Club", erklärte Schalke-Boss Youri Mulder (55).

Martin Wasinski konnte sich bei Schalke (noch) nicht durchsetzen. Jetzt zieht es ihn zunächst auf Zeit wieder in die Heimat. © Tim Rehbein/dpa

23. Januar, 17.28 Uhr: SpVgg Unterhaching leiht Offensiv-Duo aus

Die SpVgg Unterhaching hat zwei Neuzugänge gleichzeitig vorgestellt: Leander Popp (19) und Fabio Torsiello (19) kommen beide aus der 2. Bundesliga zum Drittligisten. Popp war zuvor bei Greuther Fürth tätig, Torsiello bei Darmstadt 98. Beide 19-Jährige bleiben bis zum Saisonende in Unterhaching. "Wir freuen uns, mit Leander und Fabio zwei Spieler kurzfristig unter Vertrag genommen zu haben, die ihre Stärken vorne im Angriff haben. Uns war bewusst, dass hier noch Bedarf besteht, wenn wir die Klasse halten wollen. Mein Dank gilt insbesondere auch den Verantwortlichen der SpVgg Greuther Fürth und des SV Darmstadt 98 für die kooperativen Gespräche und die schnelle Umsetzung", sagte Präsident Manfred Schwabl (58).

23. Januar, 16 Uhr: FC Ingolstadt holt Zweitliga-Keeper aus Paderborn

Der FC Ingolstadt hat sich die Dienste eines Zweitliga-Keepers gesichert: Pelle Boevink (27) wechselt vom SC Paderborn eine Liga tiefer zu den Schanzern. Der Niederländer, der die erste Verpflichtung des Winters für den Drittligisten ist, soll den Konkurrenzkampf im Tor hochhalten, erzählte Sportdirektor Ivo Grlic (49). Einen Abgang haben die Schanzer allerdings auch zu verzeichnen: Mittelfeldspieler Maximilian Dittgen (29) verlässt den Drittligisten und wechselt in die Regionalliga West zum MSV Duisburg.

23. Januar, 15.30 Uhr: Preußen Münster wildert beim Liga-Konkurrenten

Preußen Münster hat seine Offensive verstärkt - mit einem Kicker aus der eigenen Liga. Bis Ende der Saison schließt sich Florian Pick (29) vom 1. FC Nürnberg dem Aufsteiger aus der 3. Liga an. Der Linksaußen, der insgesamt fast 200 Erst-, Zweit- und Drittligaspiele in seiner Karriere bestritt, soll die Münsteraner bei der Mission Klassenerhalt unterstützen. "Ich habe mit dem Trainer und ein paar Jungs wie Domme Schad und Rico Preißinger bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich auf die Fans, auf die tolle Entwicklung, die der Klub in den letzten Jahren genommen hat und möchte jetzt richtig Gas geben", sagte der 29-Jährige.

23. Januar, 15 Uhr: Kaiserslautern verpflichtet zwei Neuzugänge in zwei Tagen

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem Transfermarkt noch einmal kräftig zugeschlagen. Am gestrigen Mittwoch liehen die Roten Teufel Grant Ranos (21) von Borussia Mönchengladbach aus, am heutigen Donnerstag folgt die feste Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Faride Alidou (23). Während Ranos direkt von den Fohlen an den Betzenberg kommt, war Alidou zuletzt an Hellas Verona in der Serie A ausgeliehen. Diese Leihe wird nun vorzeitig beendet, doch anstatt zurück nach Frankfurt geht es für den Flügelstürmer nun in die 2. Bundesliga.

Faride Alidou (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Kaiserslautern. © Sebastian Gollnow/dpa

23. Januar, 11 Uhr: Abgang von Omar Marmoush zu Manchester offiziell

Schon lange wusste eigentlich jeder Bescheid, doch jetzt ist der Wechsel endlich offiziell: Omar Marmoush (25) verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich Manchester City an.

Alle Infos zum Wechsel findet Ihr hier: "Tinte endlich trocken! Marmoush geht und sorgt für nächsten Gänsehaut-Moment".