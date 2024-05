Transfermarkt-Ticker 2024: Top-Scorer wechselt fest zur Fortuna, aber die Sache hat einen Haken!

Transfermarkt-Ticker 2024: Top-Scorer Christos Tzolis wechselt fest zu Fortuna Düsseldorf, aber die Sache hat einen Haken!

Deutschland - Die meisten Profi-Kicker haben sich bereits in die EM-Vorbereitung oder die Sommerpause verabschiedet, doch für die Sportdirektoren beginnt die Arbeit jetzt erst richtig. In unserem Transfer-Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Jeff Chabot (26) wird nicht mit Köln in die 2. Bundesliga gehen, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. Erst am 1. Juli öffnet das Transferfenster offiziell, doch das hält die deutschen Klubs nicht davon ab, ihre ersten Verpflichtungen bereits bekannt zu geben. So konnte etwa der frischgebackene Vizemeister VfB Stuttgart schon mehrere Transfers als perfekt vermelden: Unter anderem wechselt Innenverteidiger Jeff Chabot (26) vom 1. FC Köln zu den Schwaben, auch aus Bremen und Berlin gibt es Verstärkung. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

30. Mai, 13.25 Uhr: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Christos Tzolis fest

Wenige Tage nach dem verpassten Aufstieg in der Bundesliga-Relegation hat die Fortuna positive Nachrichten zu vermelden. Top-Scorer Christos Tzolis (22) wechselt per gezogener Kaufoption fest nach Düsseldorf. Aufgrund des Verbleibs in der 2. Liga muss der Klub nur 3,5 statt fünf Millionen Euro an Norwich City überweisen. Ob der Grieche in der kommenden Saison das F95-Trikot trägt, sei trotzdem noch nicht sicher. "Der bereits vor einem Jahr ausgehandelte Vertrag ließ sich nur mit einer Einschränkung schließen. So ist eine Ausstiegsklausel enthalten mit der Möglichkeit für den Spieler, den Verein im Verlauf der jetzt anstehenden Transferperiode unter bestimmten Bedingungen noch einmal zu wechseln", erklärte Sportvorstand Klaus Allofs (67)

Fortuna Düsseldorf hat die Kaufoption für Christos Tzolis (22) gezogen. © David Inderlied/dpa

29. Mai, 22.20 Uhr: Energie Cottbus angelt sich Tolcay Cigerci

Energie Cottbus rüstet für die 3. Liga auf! Mit Tolcay Cigerci (29) vermeldet der Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost seinen zweiten Neuzugang, der offensive Mittelfeldspieler kommt von der VSG Altglienicke zu den Cottbusern. "Tolcay ist ein fantastischer Spieler und seine Leistungen bei Altglienicke waren herausragend", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz (58) über Cigerci. "Er bringt eine enorme fußballerische Qualität und ganz viel Erfahrung mit. Das wird in dieser komplizierten 3. Liga besonders wichtig sein. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler wie ihn überzeugen konnten, unseren Weg begleiten zu wollen." In 32 Ligaspielen erzielte der Kapitän der Altglienicker in der abgelaufenen Saison 20 Tore und bereitete elf weitere vor. Auch in der 3. Liga, in der er bereits für Viktoria Berlin auflief, stellte er seine Fähigkeiten als Unterschiedsspieler mit 14 Scorerpunkten in 14 Spielen bereits unter Beweis.

29. Mai, 17.48 Uhr: Schalke 04 verstärkt sich mit Hansa Rostocks Bachmann

Der FC Schalke 04 hat den dritten Neuzugang des Sommers präsentiert: Von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock wechselt Janik Bachmann (28) ins Ruhrgebiet. Der in Frankfurt und Darmstadt ausgebildete Mittelfeldspieler stand erst seit vergangener Saison bei der Kogge unter Vertrag, ein Jahr später wechselt er nun aber zu den Knappen und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2027. Bachmann schwärmt von seinem neuen Arbeitgeber: "Ben Manga und Marc Wilmots haben mir in einigen Gesprächen ihre Vision aufgezeigt, die mich beeindruckt und sofort überzeugt hat. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und in einigen Wochen vor der großartigen Kulisse in der VELTINS-Arena aufzulaufen."

29. Mai, 15.49 Uhr: Nürnberg holt Verstärkung aus der Bundesliga

Der VfL Bochum bleibt in der Bundesliga, Linksverteidiger Danilo Soares (32) geht aber trotzdem eine Liga tiefer: Der Brasilianer wechselt ablösefrei zum 1. FC Nürnberg und unterzeichnet einen Jahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Seit 2013 spielt der 32-Jährige in Deutschland, kickte für Ingolstadt und Hoffenheim, bevor er 2017 nach Bochum ging und dort über 200 Partien in den höchsten beiden Ligen absolvierte. "Nach sieben Jahren beim VfL Bochum freue ich mich jetzt auf mein neues Abenteuer hier beim Club. Ich will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen, sie auf und neben dem Platz unterstützen und in der kommenden Saison mitanpacken", sagte der Neuzugang.

29. Mai, 13.05 Uhr: Magdeburg schnappt sich Ballkünstler von Dortmund II

Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich in der 3. Liga bedient und mit Falko Michel (23) verstärkt: Der Offensivspieler kommt ablösefrei von der U23 Borussia Dortmunds. Alle Details zum Wechsel findet Ihr in unserem Artikel: "1. FC Magdeburg nimmt Borusse Falko Michel unter Vertrag".

29. Mai, 11.55 Uhr: Überflieger Phil Harres wechselt von der Regionalliga in die Bundesliga!

Der kometenhafte Aufstieg von Stürmer Phil Harres (22) führt in die Bundesliga! Der Mittelstürmer, der wettbewerbsübergreifend 28 Buden erzielte, wechselt zu Aufsteiger Holstein Kiel. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Krasser Aufstieg: Ex-Dynamo Phil Harres von der Regionalliga in die Bundesliga".

Nächste Station Bundesliga! Für Regionalliga-Überflieger Phil Harres (22) geht es nach der Saison ins Oberhaus. © Jörg Halisch/dpa

29. Mai, 11.45 Uhr: Drittliga-Newcomer kommt trotz Abstiegs in der 2. Bundesliga unter

Für Santiago Castaneda (19) war das erste Jahr in Deutschland ein erfolgreiches. Der Newcomer sorgte trotz des Drittliga-Abstiegs mit dem MSV Duisburg mit beherzten Auftritten für Aufsehen. Nach einem Jahr 3. Liga folgt für den Argentinier der nächste Schritt ins Unterhaus zum SC Paderborn. "Santiago ist ein großes Talent, das zahlreiche Vorzüge mit nach Paderborn bringt. Neben seiner Körpergröße überzeugt er vor allem mit Laufstärke und der Bereitschaft, jeden Zweikampf mit vollem Engagement zu führen", beschreibt SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber die Vorzüge des defensiven Mittelfeldspieler.

28. Mai, 21.30 Uhr: Dominic Baumann wechselt zum SV Sandhausen

Dominic Baumann (29) wechselt von Drittliga-Absteiger Halle nach Sandhausen. Der Stürmer schoss in der letzten Saison 16 Treffer in 40 Pflichtspielen. In Sandhausen trifft er auf einen alten Bekannten. "Ich freue mich, dass sich Dominic für uns entschieden hat. Er ist ein Topstürmer der 3. Liga und konnte stets seine Qualitäten beweisen", so Cheftrainer Sreto Ristic über seinen Schützling, mit dem er bereits beim Halleschen FC zusammenarbeitete. "Wir können uns auf einen erfahrenen und treffsicheren Stürmer freuen", erklärt Ristic.

Dominic Baumann konnte seine Mannschaft trotz 16 Tore nicht vorm Abstieg bewahren. © Picture Point / Roger Petzsche

28. Mai, 17.09 Uhr: Ingolstadt schnappt sich Abwehrtalent aus Stuttgart

Auch der FC Ingolstadt legt auf der rechten Abwehrseite nach: Der Drittligist verstärkt sich mit Mattis Hoppe (20) vom VfB Stuttgart II. Der Defensivspezialist wurde in der Jugend des deutschen Vizemeisters ausgebildet und trug in dieser Saison dazu bei, die Zweitvertretung zurück in die 3. Liga zu führen. Dort wird er auch in der kommenden Spielzeit auflaufen - allerdings in Trikot der Ingolstädter. "Bei den Schanzern den ersten Schritt in den Profifußball zu machen, freut mich extrem. Damit zieht es mich zwar erstmals weg aus meiner Stuttgarter Heimat, jedoch bin ich der Meinung, dass ich mich nur dann fußballerisch wie menschlich weiterentwickeln kann, wenn ich meine Komfortzone verlasse", betonte der 20-Jährige. Er sei schon jetzt voller Vorfreude auf die ersten Begegnungen mit Kollegen und Fans.

28. Mai, 17.03 Uhr: Erzgebirge Aue bestätigt Verpflichtung von Pascal Fallmann

In der abgelaufenen Saison war er noch an die Drittliga-Konkurrenz aus Freiburg ausgeliehen, jetzt wechselt der österreichische U21-Nationalspieler Pascal Fallmann (20) von Rapid Wien zu Erzgebirge Aue. Alle (kuriosen) Infos zum Transfer erhaltet Ihr in unserem Artikel: "Versehentlich verraten? Nun bestätigt auch Aue diesen Nationalspieler als Neuzugang".

Vergangene Saison war Pascal Fallmann (20) von Rapid Wien an den SC Freiburg II ausgeliehen. Nun geht es für den Verteidiger erneut in die 3. Liga. © Robert Michael/dpa

27. Mai, 17.38 Uhr: Holstein Kiel verstärkt sich in der Abwehr mit Max Geschwill

Holstein Kiel bastelt nach dem ersten Aufstieg in die Bundesliga fleißig am Kader für die neue Saison und verpflichtet Max Geschwill (22) vom SV Sandhausen. "Mit Max Geschwill gewinnen wir einen flexiblen Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der defensiven Außenbahn einsetzbar ist. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen wird", sagte Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann (51).

27. Mai, 16.44 Uhr: Darmstadt 98 lockt Dynamo Dresdens Paul Will in die 2. Bundesliga

Dynamo Dresden verabschiedete ihn bereits, jetzt steht auch sein neuer Arbeitgeber fest: Paul Will (25) wechselt zu Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98. Alle Details zum Wechsel könnt Ihr hier nachlesen: "Neuausrichtung für Liga 2: Lilien sichern sich Dynamo-Mittelfeld-Ass zum Nulltarif".

Dass Paul Will (25) Dynamo Dresden verlässt, stand bereits fest, jetzt ist auch sein Wechsel nach Darmstadt offiziell. © Lutz Hentschel

27. Mai, 16.15 Uhr: Zweitliga-Aufstieg, Heiratsantrag & Regionalliga-Wechsel für Alexander Hahn

Turbulente Tage für Alexander Hahn (31)! Der Aufstiegsheld von Preußen Münster hat kurz nach seinem Heiratsantrag seiner Freundin bei einem neuen Klub unterschrieben: Der Verteidiger wechselt zum MSV Duisburg, der in die Regionalliga West abgestiegen ist. Vorteil für Hahn und seine Verlobte Anna: Der neue Arbeitsort des Deutsch-Russen befindet nur gut 100 Kilometer von Münster entfernt. Beide lernten sich in Münster kennen.

27. Mai, 16.01 Uhr: Tim Heike entscheidet sich für Ingolstadt

Die Transfersaga um Tim Heike (24) hat ein Ende: Der begehrte Goalgetter von Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus unterschrieb beim FC Ingolstadt. Da des Vertrags des 21-Tore-Mannes in der Lausitz auslief, wechselt der Angreifer ablösefrei zu den Schanzern. FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer (50) zeigt sich hocherfreut: "Mit Tim Heike gewinnen wir einen temporeichen Stürmer für unseren Klub, der nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Abschlussqualität und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor für ordentlich Furore in der Regionalliga gesorgt hat."

27. Mai, 15.46 Uhr: 1. FC Magdeburg schnappt sich sambischen Nationalspieler