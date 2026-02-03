 62.627

Deadline Day: Naderi verlässt Hansa Rostock und bricht alle Rekorde

Deadline Day: Hansa Rostock verliert Ryan Naderi und kassiert gleichzeitig so viel Geld wie noch kein Drittligist zuvor für einen Abgang.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Das Winter-Transferfenster ist zu! Bis 20 Uhr am Montagabend konnten sich die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga am Montag ein letztes Mal in dieser Saison mit Neuzugängen verstärken.

In der 3. Liga waren Wechsel je nach Bestimmung der Landesverbände teilweise aber noch bis 23.59 Uhr möglich. Zudem kann es weiterhin Abgänge in Länder geben, deren Transferfrist erst in den kommenden Tagen endet.

Alle Deals der deutschen Profiklubs am Deadline Day könnt Ihr in unserem großen Liveticker noch einmal nachlasen.

10.50 Uhr: VfL Wolfsburg verleiht Mathy Angely

Auch der VfL Wolfsburg hat noch nicht fertig: Der Bundesliga-Klub verleiht Talent Mathys Angely (18) bis zum Saisonende an den RSC Anderlecht.

Bei den Belgiern soll der französische Innenverteidiger Spielpraxis sammeln, in Wolfsburg hat er noch Vertrag bis 2029.

10.43 Uhr: HSV zieht Kaufoption bei Warmed Omari

Er spielt zwar schon für den HSV, nun aber dauerhaft: Die Rothosen ziehen die Kaufoption für Leihspieler Warmed Omari (25).

Der Innenverteidiger war im Sommer von Stade Rennes an die Elbe gewechselt, hatte dann allerdings große Teile der Hinrunde verletzt verpasst und erst gegen den FC Bayern sein Comeback gefeiert. Nichtsdestotrotz hält man in Hamburg große Stücke auf den 25-Jährigen und verpflichtet ihn nun fest.

10.31 Uhr: Schalke 04 holt Moussa N'Diaye

Einen Pfeil hat Schalke 04 noch im Köcher, die Königsblauen verpflichten Moussa N'Diaye (23).

Eigentlich spielt der Linksverteidiger für den belgischen Klub RSC Anderlecht, verbringt den Rest der Saison aber auf Leihbasis in der 2. Bundesliga und verstärkt die Defensive der Gelsenkirchener.

10.22 Uhr: Ryan Naderi verlässt Hansa Rostock doch noch

Lange hatte sich Hansa Rostock gegen einen Abgang von Ryan Naderi (22) gestellt, am Ende ist der Drittligist doch noch schwach geworden! Kein Wunder angesichts der fast 6 Millionen Euro, die die Glasgow Rangers an die Kogge überweisen - Transferrekord in der 3. Liga!

Alle Infos zum Wechsel findet Ihr hier: "Happy End für Ryan Naderi! Wechsel zu den Glasgow Rangers perfekt"

Ryan Naderis (22) Abgang wird Hansa Rostock zumindest finanziell versüßt.
Ryan Naderis (22) Abgang wird Hansa Rostock zumindest finanziell versüßt.  © Bernd Wüstneck/dpa

10.13 Uhr: Auch Mainz 05 hat noch Wechsel in der Hinterhand

Gleiches gilt für den 1. FSV Mainz 05! Der Bundesligist tauscht Rechtsaußen gegen Linksaußen und vermeldet auch nach Transferschluss noch zwei Deals.

So kommt Sheraldo Becker (30) auf Leihbasis vom spanischen Erstligisten CA Osasuna in die Bundesliga. Wenig später vermeldete der FSV dann den leihweisen Abgang von Arnaud Nordin (27) zu Stade Rennes in die Ligue 1.

9.55 Uhr: 1. FC Magdeburg verzeichnet noch Zu- und Abgänge

Auch beim 1. FC Magdeburg gab es noch muntere Wechselspiele. Der Zweitligist gab Linksaußen Kandet Diawara (25) ab und verpflichtete zudem Mittelstürner Richmond Tachie (26).

Diawara verlässt den FCM in Richtung Frankreich, spielt ab sofort in der Ligue 2 für Troyes, Tachie hingegen kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern.

9.41 Uhr: Eintracht Braunschweig holt auch Aaron Opoku

Eintracht Braunschweig hatte nach dem Ranos-Deal aber noch nicht genug:. Aaron Opoku (26) kommt vom türkischen Erstligisten Kayserispor nach Niedersachsen.

Damit rüstet der Zweitligist, der sich in den vergangenen Spieltagen schon Schritt für Schritt aus der Abstiegszone arbeitete, seine Offensive weiter auf.

3. Februar, 9.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach gibt noch zwei Spieler ab

Borussia Mönchengladbach hat den Deadline Day fleißig nicht nur für Verpflichtungen, sondern auch für Abgänge genutzt, zwei weitere Spieler verlassen die Fohlen.

Luca Netz (22) wechselt fest in die Premier League, Nottingham Forest sichert sich die Dienste des Linksverteidigers für rund 2,5 Millionen Euro.

Grant-Leon Ranos (22) hingegen wird wieder nach Gladbach zurückkehren, der Stürmer wechselt auf Leihbasis zum deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Luca Netz (22, l.) und Grant-Leon Ranos (22) verließen Borussia Mönchengladbach am Deadline Day.
Luca Netz (22, l.) und Grant-Leon Ranos (22) verließen Borussia Mönchengladbach am Deadline Day.  © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Carmen Jaspersen/dpa

2. Februar, 20.48 Uhr: Borussia Mönchengladbach schnappt sich Hugo Bolin

Flügelspieler Hugo Bolin (22) wechselt von Malmö FF aus Schweden zu den Fohlen nach Gladbach.

Die Borussia leiht den Linksaußen zunächst aus, anschließend greift eine Kaufpflicht über zwei Millionen Euro.

20.36 Uhr: VfL Wolfsburg verpflichtet weiteren Abwehrspieler

Nach Belocian angelt sich der VfL Wolfsburg auch noch Innenverteidiger Jonas Adjetay (22) vom FC Basel.

Dafür überweisen die Wölfe offenbar stolze 9,5 Millionen Euro in die Schweiz. In Niedersachsen hat der Ghanaer einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

20.29 Uhr: Schalke tütet Wechsel von Adil Aouchiche

Schalke macht bei den Transfer-Nachzüglern den Anfang: Adil Aouchiche (23) wechselt vom FC Sunderland zum Zweitliga-Spitzenreiter.

Zuletzt war das frühere Riesentalent aus der PSG-Jugend an den FC Aberdeen nach Schottland ausgeliehen.

Adil Aouchiche (vorn) soll Schalke bei der Rückkehr in die Bundesliga helfen.
Adil Aouchiche (vorn) soll Schalke bei der Rückkehr in die Bundesliga helfen.  © SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

20 Uhr: Das Transferfenster in der Bundesliga und 2. Liga ist zu!

Pünktlich um 20 Uhr hat sich das Wintertransferfenster in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und den meisten europäischen Topligen geschlossen.

Fristgerecht eingereichte Deals könnten aber weiterhin als Nachzügler eintrudeln, außerdem haben die Klubs der 3. Liga je nach gesetzter Frist des Landesverbandes noch mehr Zeit. Darüber hinaus sind Abgänge nach Spanien noch bis Mitternacht möglich, Wechsel in andere Ligen wie etwa in die Türkei noch mehrere Tage.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa

