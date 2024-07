Transfermarkt-Ticker 2024: Europa-League-Verteidiger wechselt in Liga 3!

Transfermarkt-Ticker 2024: Drittligist Wehen Wiesbaden hat sich Verteidiger Felix Luckeneder geangelt, der in der Vorsaison in der Europa League am Ball war.

Deutschland - Auf dem Transfermarkt geht's derzeit rund. In unserem Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Mit Waldemar Anton (27) wechselt der Kapitän des Vizemeisters aus Stuttgart zu Borussia Dortmund. © Tom Weller/dpa Seit 1. Juli ist das Transferfenster offiziell geöffnet, doch bereits zuvor haben die deutschen Profi-Klubs fleißig einen Neuzugang nach dem anderen vorgestellt. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

25. Juli, 15.57 Uhr: Wiesbaden angelt sich Verteidiger mit Europa-League-Erfahrung

Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden hat für die bevorstehende Mission Wiederaufstieg einen hochkarätigen Neuzugang geangelt: Felix Luckeneder kommt ablösefrei aus Österreich vom LASK Linz. Für den 30-Jährigen ist es nicht nur die erste Auslandsstation, sondern auch der Wechsel von der österreichischen Bundesliga in die 3. Liga. Kurios: Noch in der Vorsaison durfte der Manndecker sogar viermal in der Europa League ran. "Felix wird mit seiner Qualität und Erfahrung ein wichtiger Faktor in unserem Team werden – sowohl defensiv auf dem Platz als auch in der Kabine", ist sich Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver (57) sicher.

Wiesbaden Sportchef Uwe Stöver (57, r.) präsentiert stolz Neuzugang Felix Luckeneder (30, l.) - für einen Drittligisten ein kleiner Transfercoup. © SV Wehen Wiesbaden

25. Juli, 11.53 Uhr: Fürth verpflichtet Marlon Mustapha auf Leihbasis

Neuzugang für die Kleeblätter! Die SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Marlon Mustapha (23), der auf Leihbasis vom italienischen Erstligsten Como 1907 zu den Franken wechselt.

Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag mitteilte, besteht für den 23 Jahre alten Offensivmann zudem eine Kaufoption. Über die Vertragsmodalitäten mit dem gebürtigen Österreicher wurde, wie üblich, Stillschweigen vereinbart. "Wir freuen uns, dass uns dieser Transfer noch vor Saisonauftakt gelungen ist. Wir hatten Marlon schon länger im Blick und konnten den Wechsel jetzt realisieren. Marlon ist ein ausgebildeter Mittelstürmer, der aber nicht nur in der Box die Bälle verwerten kann, sondern auch sehr beweglich ist und Tempo und Geradlinigkeit zum Tor mitbringt", so Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Mustapha kennt den deutschen Profifußball, stand mit 17 Jahren beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. 2022 verließ er die Rheinländer in Richtung Italien. In der Rückrunde 2023/24 war der Angreifer an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Stand bereits für den Zweitliga-Klub Fortuna Düsseldorf auf dem Platz: Marlon Mustapha (23, M.) © dpa +++ dpa-Bildfunk

24. Juli, 20.45 Uhr: Mannheim verpflichtet Zweitliga-Stürmer Felix Lohkemper

Waldhof Mannheim hat einen neuen Topstürmer für die anstehende Drittliga-Saison präsentiert: Mit der Empfehlung von 15 Buden in 90 Zweitliga-Spielen stürmt Felix Lohkemper zur Buwe. Der 29-Jährige wechselt nach fünf Jahren im Trikot des 1. FC Nürnberg ablösefrei zum Waldhof. Lohkemper war 2018 aus der 3. Liga mit dem 1. FC Magdeburg aufgestiegen und seitdem durchgängig in der 2. Bundesliga unterwegs. "Wir haben die Augen auf dem Transfermarkt offengehalten und mit Felix Lohkemper einen Spieler gefunden, den wir vom gesamten Spielerprofil sehr interessant fanden. Er ist variabel in der Offensive einsetzbar und gibt uns weitere Qualität" beschreibt Mannheims Technischer Leiter Anthony Loviso (33) die Top-Verstärkung.

23. Juli, 20.10 Uhr: SV Elversberg leiht Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani aus

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Stürmer Fisnik Asllani (21) in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg ausgeliehen, wo er seine nächsten Entwicklungsschritte machen soll, um dann wieder bei der TSG anzugreifen. Der aus Berlin stammende Asllani wechselte 2020 nach Hoffenheim, spielte zunächst in der zweiten Mannschaft und erhielt später mehrere Einsätze in der Bundesliga. Für mehr Spielpraxis wurde er bereits in der vergangenen Saison verliehen und spielte für Austria Wien in der österreichischen Bundesliga. "Wir freuen uns, dass Fisnik Asllani uns in der neuen Saison verstärken wird", sagte der Elversberger Sportvorstand Ole Book (38). "Er hat eine sehr gute Veranlagung, bringt auch die physischen Voraussetzungen mit und wird eine große Bereicherung für unser Offensivspiel sein."

23. Juli, 16.02 Uhr: FC Augsburg holt griechischen Nationalspieler an Bord

Der FC Augsburg hat seinen gesuchten Linksverteidiger gefunden: Der griechische Nationalspieler Dimitrios Giannoulis (28) unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Zuletzt stand der 28-Jährige beim englischen Norwich City unter Vertrag, spielte sowohl in der Premier League als auch in der zweitklassigen Championship. Am Ende der vergangenen Saison lief sein Vertrag aus, sodass er sich nun ablösefrei den Fuggerstädtern anschließen kann. Er reiste bereits in Trainingslager in Südafrika nach. "Ein Trainingslager ist immer eine gute Gelegenheit, die Mannschaft kennenzulernen und sich schnell zu integrieren. Mit Blick auf die neue Saison ist das sehr wichtig für mich, denn ich möchte von Anfang an durch Leistung und Einsatz überzeugen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagte der Neuzugang.

Dimitrios Giannoulis (28, r.) spielte bereits 27-mal für die griechische Nationalmannschaft, zuletzt vor der EM im Testspiel gegen Deutschland. © UWE KRAFT / AFP

23. Juli, 14.19 Uhr: SV Wehen Wiesbaden stärkt Offensive mit Fatih KAya

Wehen Wiesbaden will in der kommenden Saison wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Fatih Kaya (24) soll die Tore dafür beisteuern: Der Stürmer kommt vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum SVWW. Der 24-jährige Deutsch-Türke stammt aus der Jugend von Mainz 05 und machte seine erste Schritte im Profibereich beim FC Ingolstadt, für den er sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 3. Liga auflief. Nach seiner Auslandsstation in Belgien folgt nun die Rückkehr nach Deutschland. "Für mich ist es ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich konnte bereits einige Erfahrungen sammeln und denke, dass ich der Mannschaft helfen kann. Auf dem Platz will ich Verantwortung übernehmen, vorne weggehen und natürlich meinen Job als Stürmer erledigen. Ich freue mich auf die Aufgabe und glaube, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben werden", sagte Kaya.

Fatih Kaya (24, l.) läuft in Zukunft für den SV Wehen Wiesbaden auf und wird dabei die Rückennummer 29 tragen. © SVWW

23. Juli, 12.15 Uhr: Armin Gigovic wechselt zu Holstein Kiel

Die Störche rüsten sich weiter fürs Oberhaus und haben den bosnischen Nationalspieler Armin Gigovic (22) an Bord geholt. Der Mittelfeldmann kickte zuletzt leihweise beim FC Midtjylland in Dänemark und wechselt vom FK Rostov an die Förde. "Die Bundesliga gehört zu einer der besten Ligen in Europa und ich möchte die Herausforderung mit Holstein Kiel angehen", so der 22-Jährige.

23. Juli, 12.09 Uhr: Preußen Münster zieht Jorrit Hendrix an Land

Der niederländische Mittelfeldspieler und einfache Nationalkicker Jorrit Hendrix (29) unterschreibt bei Preußen Münster und kehrt damit nach seinem Engagement bei Fortuna Düsseldorf nach Deutschland zurück. Der Linksfuß, der mit der PSV Eindhoven bereits in der Champions League aufgelaufen ist und zuletzt in Australien bei Western Sydney am Ball war, kommt nach seinem Vertragsende ablösefrei nach Münster. "Mit seinen Fähigkeiten gibt Jorrit uns im Mittelfeld nochmal ein ganz neues Element und wird mit seiner Spielintelligenz auch den Übertrag nach vorne sicherzustellen. Er kann enge Räume bespielen, unser Umschaltspiel initiieren und agiert sehr intelligent gegen den Ball", freute sich SCP-Geschäftsführer Ole Kittner (36).

Jorrit Hendrix (29, vorn) spielte bereits in der Saison 2022/23 in Deutschland für Fortuna Düsseldorf und kam auf 20 Einsätze in der 2. Bundesliga. © David Inderlied/dpa

22. Juli, 19.53 Uhr: Lukas Jonsson und Brian Beyer sind neu beim VfL Osnabrück

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück treibt seine Planungen voran und verpflichtet gleich zwei Spieler an einem Tag. Mit Lukas Jonsson (31) kommt ein neuer Keeper aus Schweden, während Stürmer Brian Beyer (27) aus Frankreich den Weg nach Niedersachsen gefunden hat. "Mit Brian bekommen wir einen physisch starken Offensivspieler, durch sein Durchsetzungsvermögen und seine Power bringt er neue Impulse in unser Angriffsspiel", lobt Sportchef Philipp Kaufmann den Offensiv-Zugang. Am Torhüter-Neuzugang lobt er, dass dieser "charakterlich und spielerisch bestens in unser bestehendes Torhüterteam passt."

Osnabrücks Trainer Koschinat kann sich über zwei neue Profis freuen. © Friso Gentsch/dpa

22. Juli, 19.40 Uhr: 1. FC Magdeburg angelt sich neuen Angreifer Aleksa Marusic

Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Montag noch einmal auf dem Transfermarkt in Sachen Offensive zugeschlagen. Der neue Stürmer Aleksa Marusic (25) soll die Torgefahr der Magdeburger erhöhen. Er kommt von FK Voska Sport aus Nordmazedonien zu den Bördestädtern.

Aleksa Marusic (25) soll künftig Tore für den FCM schießen. © 1. FC Magdeburg

20. Juli, 12.27 Uhr: Union Berlin verpflichtet und verleiht Livan Burcu