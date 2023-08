Überraschende Wende bei Kolo Muani? Wichtige Entscheidung lässt Fans hoffen

Frankfurt am Main/Paris - Die Stimmen um einen möglichen Transfer von Eintrachts Topangreifer Randal Kolo Muani (24) in Richtung Paris Saint-Germain werden weiterhin nicht leiser. Doch mittlerweile könnte ein entscheidendes Detail für neue Hoffnung bezüglich eines Verbleibs des Franzosen sorgen.

Das Werben um Randal Kolo Muani (24) seitens Paris Saint-Germain dürfte in den nächsten Tagen noch intensiver werden. © Arne Dedert/dpa

Denn wenn am morgigen sowie am darauffolgenden Donnerstag (24. und 31. August) das Hin- und Rückspiel der Playoffs zur Europa Conference League stattfinden, wird Kolo Muani mit von der Partie sein. Das sagt zumindest die offizielle Meldeliste der SGE aus, die fristgerecht an die UEFA abgegeben wurde.

Hieße rein hypothetisch: Der Nationalspieler wäre bis zum vorletzten Tages des Sommer-Transferfensters (endet am 1. September um 18 Uhr) für Aufgaben bei seinem aktuellen Arbeitgeber eingeplant - zumindest wenn er dieser vermeintlichen Verpflichtung Folge leisten würde.

Denn dass die Diva vom Main den 24-Jährigen melden muss, um ihn zumindest bis zu seinem immer noch möglichen Abgang in Richtung Paris auch international einsetzen zu können, ist für eine erhöhte Chance auf die Qualifikation für die Conference-League-Gruppenphase unabdingbar.

Die Bemühungen des amtierenden französischen Meisters dürften sich währenddessen in den kommenden Tagen eher intensivieren.

Nachdem ein erstes offizielles Angebot für Kolo Muani in Höhe von rund 70 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen von Sportvorstand Markus Krösche (42) ausgeschlagen wurde, bereite man in Paris angeblich mit Hochdruck eine zweite Offerte vor.