Überraschende Wende für den BVB? Verpflichtung von Bundesligastar droht zu scheitern

Frankfurt am Main/Dortmund - Lange Zeit war ein Transfer von Daichi Kamada (26) von der Eintracht zu Borussia Dortmund nach der Saison nahezu in Stein gemeißelt. Neue Entwicklungen in der Causa sprechen nun aber anscheinend dagegen. Gibt es etwa ein neues Ziel für den Japaner - oder gar neue Hoffnung für die SGE?