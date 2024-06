Wie konnte es so weit kommen? Ex-Bundesliga-Torjäger erlebt bitterbösen Absturz nach Rekordwechsel

Frankfurt am Main/Paris - Für eine Rekord-Ablösesumme von rund 95 Millionen Euro - eine erbarmungslose Schlammschlacht inklusive - wechselte Randal Kolo Muani (25) als einer der Top-Torjäger der Bundesliga von der Frankfurter Eintracht zu PSG. An seine Glanzzeiten konnte er seitdem aber nicht mehr anknüpfen. Wie konnte es so weit kommen?