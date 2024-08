Krimi-Sieg öffnet Heidenheim die Tür nach Europa! Bayern-Leihgabe Wanner als Retter

Heidenheim - Was für ein Abend! Der 1. FC Heidenheim ist mit einem spektakulären Sieg in die Liga-Phase der Conference League eingezogen - und darf sich somit auf weitere Europapokal-Abende freuen.

Paul Wanner (l.) hat den 1. FC Heidenheim jubeln lassen. © Harry Langer/dpa

Der Bundesligist setzte sich in einem extrem spannenden Playoff-Rückspiel gegen den früheren schwedischen Meister BK Häcken mit 3:2 durch.

Marvin Pieringer traf in der 30. Minute, Zeidane Inoussa (59.) und Jeremy Agbonifo (79.) drehten die Partie im Anschluss allerdings zugunsten der Gäste. In einer überaus heißen Schlussphase trafen die eingewechselten Paul Wanner (84.) und Mathias Honsak (90.+2) aber noch mal für die Schwaben.



Schon das Hinspiel eine Woche zuvor hatten die Heidenheimer mit 2:1 gewonnen. Dem historischen ersten internationalen Heimspiel der Klubhistorie folgen diese Saison also mindestens drei weitere.

Die sechs Gegner des FCH in der Liga-Phase werden am Freitag ausgelost. Gegen drei davon tritt der Klub von der Ostalb zu Hause, gegen die anderen auswärts an.