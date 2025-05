Schreck-Szene um Torwart Kevin Müller: Bundesligist gibt Diagnose bekannt

Heidenheim - Die entsetzliche Verletzung von Torwart Kevin Müller (34) beim Abstiegsgipfel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum am Freitagabend ließ den Zuschauern im Stadion und am TV den Atem stocken. Inzwischen konnte der FCH aber leichte Entwarnung geben.

Kevin Müller (34) musste am Freitagabend auf einer Trage vom Feld gebracht werden. © Harry Langer/dpa

Der Schlussmann habe bei seinem Zusammenprall mit dem Bochumer Ibrahima Sissoko (27) eine Gehirnerschütterung erlitten, wie der Klub am Samstagvormittag in einer Pressemitteilung erklärte.

Das hätten die noch am Freitagabend durchgeführten Untersuchungen im Klinikum Heidenheim ergeben. Wie lange Müller ausfällt, sei noch unklar.

"Der 1. FC Heidenheim 1846 bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich beim medizinischen Personal gestern vor Ort in der Voith-Arena sowie bei den Mitarbeitern des Klinikums Heidenheim für die Versorgung und Behandlung", so der Bundesligist.

Die Nummer eins der Ostwürttemberger war in der 50. Minute mit Sissoko zusammengekracht und anschließend regungslos liegen geblieben. Gegen- und Mitspieler leisteten umgehend Erste Hilfe, die Sanitäter kümmerten sich minutenlang um den 34-Jährigen und bauten auch einen Sichtschutz auf.

Währenddessen herrschte in der Arena zeitweise Totenstille, ehe beide Fanlager den Torhüter mit "Kevin Müller"-Rufen anfeuerten, als er auf einer Trage vom Spielfeld gebracht wurde.

"Er hat wieder geredet, war wieder bei Bewusstsein. Und das ist das Wichtigste", sagte FCH-Kollege Frans Krätzig (22) anschließend im Interview.