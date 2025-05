Irres Drama in Nachspielzeit: Heidenheims Scienza schickt Elversberg in das Tal der Tränen

Alles in Kürze

Leonardo Scienza (M.) hat den 1. FC Heidenheim in der Nachspielzeit gegen die SV Elversberg zum Klassenerhalt geschossen. © Silas Schüller/DEFODI Images/dpa

In der fünften Minute der Nachspielzeit nahm das Drama am Montagabend aus Sicht der tapferen Hausherren seinen Lauf: Als alles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, war Leonardo Scienza plötzlich auf halblinks durch, zimmerte das Leder nach einem Haken zum 2:1-Erfolg in die linke Ecke.

Die Freude bei Trainer Frank Schmidt und seinen Spielern kannte keine Grenzen, auf der Gegenseite kullerten wenige Augenblicke später die Tränen.

Elversberg hatte dem Bundesligisten einen großen Kampf geliefert, war angesichts der historischen Chance aber verständlicherweise vor allem in der Anfangsphase von der eigenen Nervosität durchaus gehemmt. Heidenheim hingegen kam sofort in die Partie. Die Gäste waren zunächst spielbestimmend und konnten sich durch Mathias Honsak mit dem 1:0 in 9. Minute auch entsprechend früh belohnen.

Kurz darauf hatten beide Seiten im wahrsten Sinne überaus schmerzhafte Rückschläge zu verkraften. Semih Sahin, musste in der 18. Minute verletzt das Feld verlassen und auf der Ersatzbank weinend von Elversberger Teamkollegen getröstet werden. Beim Erstligisten erwischte Marvin Pieringer, der fünf Minuten später nicht weitermachen konnte.