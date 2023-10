Ohne ihn geht fast nichts mehr: Heidenheim feiert Standard-Wunder Jan-Niklas Beste

"Zauberfüßchen" Jan-Niklas Beste (24) ist für die Heidenheimer derzeit unverzichtbar. © Bernd Weißbrod/dpa

"Dass er so einschlägt - so trifft man einen Ball auch nicht immer, vielleicht eins von zehn Dingern. Ich weiß, dass auch hier im Verein keiner durchdreht", sagte Beste am Samstag nach dem 1:0-Erfolg des 1. FC Heidenheim gegen Champions-League-Starter Union Berlin.

Auf die Frage, wie er den Saisonstart des Aufsteigers wahrnehme, sagte der 24 Jahre alte Beste: "Ich genieße es aktuell." Zu den sieben Punkten hat Beste schon jetzt drei Tore und vier Vorlagen beigesteuert. Zumindest als Standardschütze macht Beste seinem Namen alle Ehre.

Auch sein Trainer Frank Schmidt (49) ist begeistert. "Er ist fit, nie verletzt. Mit jedem Erfolgserlebnis wird die Brust immer noch breiter", sagte Schmidt nach dem umkämpften Spiel, das Beste mit seinem Freistoß ins linke obere Toreck entschieden hatte.

Schmidt nannte es "unglaublich", mit welcher "Selbstverständlichkeit" sein Offensivspieler diese Standards trete. Bestes Mitspieler sind nicht mehr groß verwundert.