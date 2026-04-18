1. FC Köln bangt: Stürmer Ragnar Ache droht Saison-Aus
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Von Susan Dobias
Hamburg/Köln - Der 1. FC Köln muss im Bundesliga-Endspurt auf Ragnar Ache (27) verzichten. Wie die Geißböcke mitteilten, fällt der Stürmer voraussichtlich bis Saisonende aus.
Ache musste beim 1:1 am Freitagabend beim FC St. Pauli vorzeitig vom Platz.
Eine MRT-Untersuchung heute ergab nun eine Muskelverletzung im Oberschenkel.
Der 1. FC Köln hat weiterhin fünf Punkte Abstand zu den auf dem Relegationsplatz liegenden Hamburgern. Auf den ersten direkten Abstiegsplatz, den der VfL Wolfsburg belegt, sind es sieben Zähler.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa