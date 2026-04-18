1. FC Köln bangt: Stürmer Ragnar Ache droht Saison-Aus

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Köln zittert in St. Pauli bis zur 86. Minute, dann verwandelt Waldschmidt den Elfmeter. Nun müssen die Rheinländer im Endspurt einen wichtigen Spieler ersetzen.

Von Susan Dobias

Hamburg/Köln - Der 1. FC Köln muss im Bundesliga-Endspurt auf Ragnar Ache (27) verzichten. Wie die Geißböcke mitteilten, fällt der Stürmer voraussichtlich bis Saisonende aus.

Angreifer Ragnar Ache (27) wird dem 1. FC Köln wohl bis Saisonende fehlen.
Angreifer Ragnar Ache (27) wird dem 1. FC Köln wohl bis Saisonende fehlen.  © Uwe Anspach/dpa

Ache musste beim 1:1 am Freitagabend beim FC St. Pauli vorzeitig vom Platz.

Eine MRT-Untersuchung heute ergab nun eine Muskelverletzung im Oberschenkel.

Der 1. FC Köln hat weiterhin fünf Punkte Abstand zu den auf dem Relegationsplatz liegenden Hamburgern. Auf den ersten direkten Abstiegsplatz, den der VfL Wolfsburg belegt, sind es sieben Zähler.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa

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