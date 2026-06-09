Kessler gelingt Transfer-Coup! 1. FC Köln holt Abwehr-Talent - für wenig Geld
Köln - Das ist ein echter Coup des 1. FC Köln! Die Geißböcke sichern sich die Dienste eines Stars von Manchester City - eines Wunschspielers von Trainer René Wagner (37).
Der bislang ausgeliehene Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey (20) bleibt den Geißböcken nach "Bild"-Informationen nämlich erhalten. Demnach habe das englische Top-Talent einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.
Und nicht nur das: Sportboss Thomas Kessler (40) soll bei der Verpflichtung ein richtiger Coup gelungen sein.
Denn wie das Blatt erfahren haben will, sollen die Domstädter die acht Millionen schwere Kaufoption, die die beiden Klubs im Winter ausgehandelt hatten, zunächst verstreichen lassen haben. Im neuen Ablösepoker soll Kessler die Ablöse dann schließlich auf fünf Millionen Euro gedrückt haben.
Außerdem soll der 40-Jährige den Skyblues auch noch die Rückkauf-Option abgeschwatzt haben. Lediglich eine Beteiligung bei einem möglichen Weiterverkauf des Engländers soll Manchester noch haben.
Vor allem der neue Cheftrainer René Wagner soll sich für eine Verpflichtung starkgemacht haben - und das, obwohl er den spielstarken Abwehrhünen am 33. Spieltag noch aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen hatte.
1. FC Köln ist auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger
Dennoch halte der 37-Jährige - im Übrigen wie Ex-City-Coach Pep Guardiola (55) - große Stücke auf den Innenverteidiger und sei vor allem von seinem Spielverständnis und seiner Ausbildung auf der Insel angetan.
Der Engländer zeigte seine Qualitäten in der abgelaufenen Rückrunde auch überwiegend, weshalb er auch in zehn Spielen in der Startelf stand.
Zum Ende der abgelaufenen Spielzeit verdrängte er sogar Zehn-Millionen-Neuzugang Rav van den Berg auf die Bank.
Mit dem Niederländer soll sich Simpson-Pusey in der neuen Saison einen Kampf um den zweiten Startelf-Platz in der Innenverteidigung liefern.
Denn wie "Bild" ebenfalls berichtet, wollen die Rheinländer noch einen gestandenen, kopfballstarken zentralen Abwehrspieler - möglichst mit einem starken linken Fuß - verpflichten.
Titelfoto: Marius Becker/dpa