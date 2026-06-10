Er kam einst zum Schnäppchenpreis: 1. FC Köln macht Huseinbasic-Abgang perfekt

Köln - Der 1. FC Köln bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Bundesliga -Saison: Am Mittwoch haben die Geißböcke den Abgang von Denis Huseinbasic (24) zum portugiesischen Erstligisten SC Braga perfekt gemacht.

Nach vier Jahren mit dem Geißbock auf der Brust verlässt Denis Huseinbasic (24) den 1. FC Köln und schließt sich dem SC Braga aus Portugal an. © RONNY HARTMANN/AFP

Das haben die Kölner am Mittwochmittag mitgeteilt. Zu den Ablösemodalitäten macht der Bundesligist allerdings keine Angaben.

Huseinbasic kam im Sommer 2022 für den Schnäppchenpreis von nur 50.000 Euro von den Kickers Offenbach zu den Rheinländern und stand seitdem in 108 Pflichtspielen mit dem Geißbock auf der Brust auf dem Rasen.

Zuletzt stagnierte seine Entwicklung allerdings merklich - und auch die Einsatzzeiten des 24-Jährigen gingen mehr und mehr zurück: In der Rückrunde durfte der Mittelfeldmann lediglich als Joker gegen den VfB Stuttgart sowie gegen Eintracht Frankfurt ran.

"Deni hat in der vergangenen Saison nicht die Spielzeit gesammelt, die er sich vorgestellt hatte", sagt auch Sportboss Thomas Kessler (40). Huseinbasic sei daher mit einem Wechselwunsch auf den 40-Jährigen zugekommen. "Wir konnten uns daraufhin mit dem SC Braga einigen und seinem Wunsch entsprechen", führt Kessler aus.