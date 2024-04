FC Köln bezahlt bitteren Preis für Sieg gegen VfL Bochum: Top-Stürmer wohl verletzt

Köln - Der 1. FC Köln sorgt sich um seinen besten Angreifer Davie Selke (29). Der Stürmer musste beim 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum am Samstag in der 68. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

Trainer Timo Schultz (46) bestätigte nach der Partie, dass beim 29-Jährigen erneut der linke Fuß betroffen ist. "Er merkt auf jeden Fall wieder was. Es fühlt sich nicht gut an."

Besonders bitter: Selke war bereits zu Beginn des Jahres wegen einer Fußverletzung länger ausgefallen und feierte erst in der Vor-Woche gegen den FC Augsburg sein Starfelf-Comeback.

In 19 Einsätzen in dieser Spielzeit gelangen Selke sechs Tore. Zweitbester FC-Torschütze in der Fußball-Bundesliga ist Faride Alidou (22) mit vier Treffern.