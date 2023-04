1. FC Köln bezwingt Angstgegner Hoffenheim und steht kurz vor dem Klassenerhalt!

Florian Kainz (r.) und Davie Selke (M.) ebneten dem FC den Weg zum zweiten Auswärtsdreier in Folge. © Uwe Anspach/dpa

Sind das die entscheidenden Zähler, die FC-Geschäftsführer Christian Keller und Trainer Steffen Baumgart fortan ruhiger schlafen lassen?

Dank einer gehörigen Portion Souveränität und den Treffern von Florian Kainz (18.), Davie Selke (39.) und Jan Thielmann (90.+2) dürfen die Geißböcke fast schon für ein weiteres Jahr Bundesliga planen!

Dabei sah es zum Start in dieses Spiel - das 8000 Fans aus der Domstadt live miterlebten - alles andere als nach einem Fußball-Leckerbissen auf. Bis zur 15. Minute!

Praktisch aus dem Nichts kombinierten sich die Kölner mit wenigen Ballkontakten in aussichtsreiche Abschlussposition - der Schuss von Flügelflitzer Linton Maina wurde jedoch schließlich von TSG-Abwehrkante John Anthony Brooks abgeblockt - und das mit der Hand!

Kainz war das anschließende VAR-Chaos reichlich egal, bedankte sich recht herzlich und setzte die Pille knochentrocken und unhaltbar für Schlussmann Oliver Baumann in die Mitte - 1:0 für den FC (17.)! In der Folge verfiel das Spiel kurzzeitig wieder in alte Muster.

Grund genug für Angreifer Selke, die mit 30.150 Zuschauern besetzte SAP Arena kurz vor der Pause nochmals in Schockstarre zu versetzen und seine Kritiker Lügen zu strafen. Nach einer Hereingabe von Flankengott Kainz wuchtete sich der Ex-Berliner an Kevin Akpoguma vorbei und köpfte sich aus kurzer Distanz auf die Anzeigetafel - 2:0 (39.)!