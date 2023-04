1. FC Köln bindet Eigengewächs: Elias Bakatukanda bleibt bis 2026

Der 19 Jahre alte Elias Bakatukanda spielt seit 2012 für die Domstädter. © imago/Herbert Bucco

Bakatukanda wurde in Köln geboren und steht seit der U8 für die Domstädter auf dem Platz - er ist also per Definition ein echter Kölsche Jung.

Seit zwölf Jahren spielt der Innenverteidiger für die Geißböcke und wird sein Können beim FC noch weitere drei Jahre unter Beweis stellen. Wie der Klub am heutigen Donnerstag bekannt gab, unterschrieb Bakatukanda seinen ersten Profi-Vertrag an seinem eigenen Geburtstag. Somit bleibt er dem Verein erst einmal bis zum 30. Juni 2026 erhalten.

"Elias ist ein sehr gutes Beispiel für unseren Weg. Im Laufe seiner Zeit beim FC hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt, sich über sehr gute Leistungen in der U19 für die Profis empfohlen, wo er regelmäßig mittrainiert", freut sich FC-Funktionär Thomas Kessler (37). Ziel sei es, aus Bakatukanda einen waschechten Bundesliga-Spieler zu machen.

Der junge Innenverteidiger freut sich ebenfalls über seine Profi-Zukunft: "Der FC ist mein Heimatverein - und ich bin stolz darauf, seit der U8 das Trikot meiner Stadt zu tragen. Seitdem ging es Jahr für Jahr weiter nach oben." Auch er hat den großen Traum, Bundesliga-Profi zu werden.