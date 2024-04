1. FC Köln darf noch hoffen! Deshalb ist für den Effzeh im Abstiegskampf noch alles drin

Und: In einer Woche (28. April) könnte die Elf von Trainer Timo Schultz (46) im direkten Duell gegen die "Meenzer" mit einem Auswärtssieg bis auf einen Punkt an sie heranrücken.

Eines ist klar: Die Leistung gegen die Lilien am Samstagnachmittag war eine der erschreckendsten und schwächsten Darbietungen der Kölner in der laufenden Saison.

Einige Fans hatten nach dem Spiel die Faxen dicke und baten die Spieler zum Rapport vor die Südtribüne. © Marius Becker/dpa

Setzt sich der FSV am Nachmittag in Freiburg allerdings durch, bräuchten die Rheinländer schon fast ein Wunder, um in vier Wochen den siebten Abstieg der Klubgeschichte noch abzuwenden.

Für die Fans ist der Abstieg dagegen schon fast beschlossene Sache. Schon kurz nach dem Schlusspfiff kochten bei einigen Anhängern die Emotionen über, sie kletterten auf Zäune und warfen ihren Spielern wüste Kritik vor die Füße.

"Wir waren zu ungenau, verunsichert und haben mit dem Ball keine guten Lösungen gehabt. So aufzutreten ist eine große Enttäuschung - für die Fans und für uns als Team. Es ist verständlich, dass die Fans sauer sind und ihren Zorn rauslassen", gab Florian Kainz (31) nach dem Spiel zu.