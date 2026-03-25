1. FC Köln: Darum hat Union-Coach Steffen Baumgart bei Neu-Trainer René Wagner angerufen

Köln - Fünf Jahre lang arbeitete der neue FC-Köln -Trainer René Wagner (37) als Assistent an der Seite von Ex-Coach Steffen Baumgart (54). Die gegenseitige Wertschätzung ist dementsprechend hoch. So hoch, dass sich der aktuelle Übungsleiter von Union Berlin sogar persönlich bei seinem ehemaligen Schützling gemeldet und zur Beförderung gratuliert hat.

Der gebürtige Dresdner René Wagner (37) ist seit vergangenem Wochenende Cheftrainer des 1. FC Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir haben telefoniert", erklärt Wagner am Dienstag in einer Medienrunde am Rande des Trainings.

Dabei habe der 54-Jährige ihm auch einige wertvolle Tipps mit auf den Weg geben können. "Steffen hat mir gesagt, dass ich bei mir bleiben soll. […] Er sagte auch, dass meine neue Rolle ein paar andere Themengebiete aufmachen wird. Es gibt das eine oder andere Thema, das ich schon bearbeiten musste, worüber ich mich früher nicht kümmern brauchte", so Wagner.

Die beiden kennen sich schon seit sechs Jahren. Baumgart war es auch, der den heute 37-Jährigen von David-Beckham-Klub Inter Miami loseisen und zum SC Paderborn locken konnte. Anschließend zog das Duo gemeinsam weiter nach Köln, dann zum HSV und schließlich zu den Eisernen aus Berlin. Im vorigen Sommer entschied sich Wagner dann für die Trennung von seinem Lehrmeister, um neue Erfahrungen zu sammeln und neue Eindrücke zu gewinnen.

Ein Move, der sich mit Blick auf seinen Vorgänger Lukas Kwasniok (44) ausgezahlt hat, meint der Übungsleiter: "Ich habe unheimlich viel von Lukas mitgenommen. Lukas ist ein Trainer, der unfassbar inhaltlich arbeitet. Ein Trainer, der den Fußball jeden Tag, jede Millisekunde lebt. Das ist etwas, das ich definitiv mitnehmen werde und auch mitnehmen muss." Diese neugewonnenen Perspektiven hätten ihn zudem "als Trainer noch mal viel besser gemacht", ergänzt er.