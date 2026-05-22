Entscheidung gefallen! Wagner behält beim 1. FC Köln das Sagen

Köln - Der 1. FC Köln hat eine Entscheidung getroffen, wer in der kommenden Saison das Sagen an der Seitenlinie haben wird. Zuvor hatte es Gerüchte um Dino Toppmöller (45) gegeben.

René Wagner (37) ist beim 1. FC Köln vom Interims- zum Cheftrainer befördert worden. © Ulrich Hufnagel/dpa

Wie Geißböcke am Freitag bekannt gegeben haben, wird man die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Interimstrainer René Wagner weiterführen. Der 37-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

"Wir haben die Zeit nach der Saison intensiv genutzt, um nicht nur auf die Entwicklung der letzten Monate zu schauen, sondern um den Blick vor allem nach vorne zu richten", sagte Sportboss Thomas Kessler (40) zu Vertragsverlängerung.

Der Dresdner habe die Verantwortlichen demnach gleich auf mehreren Ebenen überzeugt.

"Er verfügt über eine hohe sportliche Kompetenz, eine klare und authentische Art der Führung und eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie wir unsere Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln möchten", führte Kessler weiter aus.

Wagner hatte die Domstädter Ende März als Nachfolger von Lukas Kwasniok (44) übernommen und zum Klassenerhalt in der Bundesliga geführt. Nachdem man zunächst auch gute Leistungen zeigen konnte, holte man in den letzten vier Partien der abgelaufenen Spielzeit lediglich einen Zähler beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Union Berlin.

In seinen gesamten sieben Begegnungen sammelte er zudem im Schnitt nur 0,86 Punkte.