Entscheidung gefallen! Wagner behält beim 1. FC Köln das Sagen
Köln - Der 1. FC Köln hat eine Entscheidung getroffen, wer in der kommenden Saison das Sagen an der Seitenlinie haben wird. Zuvor hatte es Gerüchte um Dino Toppmöller (45) gegeben.
Wie Geißböcke am Freitag bekannt gegeben haben, wird man die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Interimstrainer René Wagner weiterführen. Der 37-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.
"Wir haben die Zeit nach der Saison intensiv genutzt, um nicht nur auf die Entwicklung der letzten Monate zu schauen, sondern um den Blick vor allem nach vorne zu richten", sagte Sportboss Thomas Kessler (40) zu Vertragsverlängerung.
Der Dresdner habe die Verantwortlichen demnach gleich auf mehreren Ebenen überzeugt.
"Er verfügt über eine hohe sportliche Kompetenz, eine klare und authentische Art der Führung und eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie wir unsere Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln möchten", führte Kessler weiter aus.
Wagner hatte die Domstädter Ende März als Nachfolger von Lukas Kwasniok (44) übernommen und zum Klassenerhalt in der Bundesliga geführt. Nachdem man zunächst auch gute Leistungen zeigen konnte, holte man in den letzten vier Partien der abgelaufenen Spielzeit lediglich einen Zähler beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Union Berlin.
In seinen gesamten sieben Begegnungen sammelte er zudem im Schnitt nur 0,86 Punkte.
1. FC Köln soll sich mit Ex-Frankfurt-Coach Dino Toppmöller beschäftigt haben
Dennoch entschieden sich die Domstädter nun dazu, dem 37-Jährigen das Vertrauen zu schenken.
"René passt sehr gut zu uns, weil er die Werte unseres Clubs nicht nur versteht, sondern auch lebt. Das gilt genauso für den Standort Köln mit all seinen Anforderungen und seiner Dynamik. Seitdem er die Verantwortung übernommen hat, hat er gezeigt, dass er in einer anspruchsvollen Situation Orientierung geben und Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen kann", verdeutlichte der 40-Jährige Sportboss.
"Ich freue mich sehr über die Entscheidung und das Vertrauen der FC-Verantwortlichen. Dass ich diese Aufgabe jetzt beim FC in der Bundesliga übernehmen darf, ist besonders für mich", gab der neue Cheftrainer der Geißböcke zufrieden preis.
Zuvor hatte "Sky" berichtet, dass Ex-Frankfurt-Coach Dino Toppmöller (45) weit oben auf dem Wunschzettel der Geißböcke gestanden habe. Wie "Sport Bild" jedoch in seiner Mittwochsausgabe schreibt, schiele der Sohn von Trainer-Legende Klaus Toppmöller (74) auf einen Job bei einem Klub mit deutlich größeren Ambitionen.
Ob sich die Kölner auch deshalb darauf geeinigt haben, mit Wagner weiterzumachen, ist offen.
Erstmeldung am 22. Mai, 10.40 Uhr; aktualisiert: 14.02 Uhr
Titelfoto: Ulrich Hufnagel/dpa