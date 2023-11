1. FC Köln: Diese drei Stars müssten den Klub bei Moukoko-Leihe verlassen

Köln - Ein Leihgeschäft von Stürmer Youssofa Moukoko (18) ist nicht einmal unter Dach und Fach gebracht, da hat der 1. FC Köln schon drei prominente Verkaufsobjekte gefunden. Dieses Trio müsste den Effzeh also schon bald verlassen!

Im Mai verspielte Youssoufa Moukoko (18) mit dem BVB die schon sicher geglaubte Meisterschaft gegen den 1. FSV Mainz 05. © Bernd Thissen/dpa

Erst vor wenigen Tagen machte am Geißbockheim noch einmal die Überlegung die Runde den 18-Jährigen von Borussia Dortmund an den Rhein zu lotsen - wenn auch nur per Leihe.

Scheinbar sollen sich die Bemühungen um den jahrelang als Wunderstürmer und Nachwuchshoffnung abgestempelten Moukoko nun derart festigen, dass bei den Geißböcken schon bald drei Akteure von der Gehaltsliste verschwinden sollen.

Beim Trio soll es sich um Flop-Stürmer Sargis Adamyan (30), Noah Katterbach (22) und Dimitrios Limnios (25) handeln, berichtet BILD.

Hauptgrund ist der angespannte finanzielle Lage, die sich im Falle von Verkäufen oder Leihen des Trios wieder entspannen soll.

Rund sechs Millionen Euro Gehalt kassiert der 18-Jährige dem Vernehmen nach beim amtierenden Vizemeister. Deutlich zu viel für den FC, der auf ein Entgegenkommen der Dortmunder hofft.