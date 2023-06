1. FC Köln droht Millionen-Grab! Kommt Ondrej Duda wirklich zurück?

Köln - Der 1. FC Köln könnte sich schon sehr bald wieder mit einem sicheren Verkaufsgaranten herumschlagen. Ondrej Duda (28) steht aufgrund des sportlichen Abschneidens in Italien kurz vor einer unfreiwilligen Rückkehr ans Geißbockheim.

88-mal stand Ondrej Duda (28, r.) für den Effzeh auf dem Platz und sammelte dabei solide 20 Torbeteiligungen. © Soeren Stache/dpa

Grund dafür ist das durchwachsene Abschneiden von Hellas Verona. Dorthin wurde der Slowake erst im vergangenen Winter verliehen - samt Kaufpflicht in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Die greife aber nur, wenn die Italiener die Klasse in der Serie A halten. Erst am kommenden Sonntag (11. Juni) wird sich entscheiden, ob Duda in den Flieger Richtung Köln steigen muss. Dann findet nämlich das Entscheidungsspiel gegen Spezia Calcio statt.

Beide Klubs liegen nach 38 Spielen punktgleich auf den Rängen 17 und 18. Und obwohl Hellas Verona die bessere Tordifferenz aufweisen kann, greift in Italien in solchen Fällen ein bereits erwähntes Entscheidungsspiel.

Was hierzulande bereits als Abstieg und Klassenerhalt in trockenen Tüchern gilt, wird im Süden deutlich spannender gehandhabt.

Aber nicht nur für Duda und Verona steht sportlich einiges auf dem Spiel. Auch der FC fiebert mit!