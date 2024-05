RTL startet kuriose Aktion! Fan-Petition des Erzrivalen gegen den 1. FC Köln geht viral

Einige Fans des Meisters Bayer 04 wünschen dem Effzeh den Klassenerhalt. © Bernd Thissen/dpa

Mit einer Unterschriften-Petition vor dem Stadion haben Fans der Werkself am Donnerstagabend vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom dem Erzrivalen aus Köln die Daumen gedrückt.

"Darf der 1. FC Köln in der Bundesliga bleiben?", lautete die zentrale Frage der Aktion, die sich RTL im Vorfeld überlegt hatte.

Nicht wenige Anhänger des neuen Deutschen Meisters unterschrieben anschließend die eher als Spaß getarnte Petition. "Natürlich darf der 1. FC Köln in der Bundesliga bleiben. Das sind doch immer besondere Duelle", stellte ein Fan klar.

In der aktuellen Saison zog der Effzeh gleich doppelt den Kürzeren gegen den fulminanten Nachbarn vom Rhein. "Unabhängig von den sechs Punkten hätte ich den FC trotzdem gerne in der Bundesliga", merkte ein weiterer Fan des Europa-League-Finalisten an.