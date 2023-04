1. FC Köln droht nächste Klatsche in Hoffenheim! Liefert dieser Angreifer endlich Tore?

Köln - Bleibt der 1. FC Köln in der Bundesliga oder ergeht es den Geißböcken in diesem Jahr ähnlich wie Werder Bremen vor zwei Jahren? Der Effzeh kämpft am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim um drei ganz wichtige Zähler - schlägt jetzt die Stunde eines fast schon verlorenen Sohnes?