1. FC Köln: Effzeh-Trainer Steffen Baumgart fordert diesen Spieler

Köln - In knapp einem Jahr steht die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland an. Nun fordert Steffen Baumgart (51), Trainer des 1. FC Köln , die Rückkehr eines Weltmeisters von 2014.

Der Kölner Trainer würde Toni Kroos (33) gerne wieder in der DFB-Elf sehen. © Shaun Brooks/Zuma Press/dpa

"Wir sorgen doch selbst für schlechte Stimmung. Wir werden immer eine Rolle spielen. Ich glaube auch, dass wir die EM gewinnen können. Aber der Umgang mit unseren Spielern muss sich ändern", sagte er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Immer nur draufhauen würde nichts bringen und deshalb habe Baumgart ein Problem mit dem "sogenannten Experten".

Vor allem der Umgang mit erfahrenen Akteuren störe den früheren Fußball-Profi gewaltig. "Ich sage es mal so: Wir hatten eine WM in Russland, die nicht so gut war. Danach haben wir einige unserer besten Spieler vergrault. Toni Kroos (33), Thomas Müller (33) – die waren plötzlich nicht mehr gut genug. Stattdessen haben wir uns eingeredet, dass wir auf junge Leute setzen müssen. Aber die jungen Kerle sind gar nicht in der Lage, von jetzt auf gleich die Verantwortung zu übernehmen", so Baumgart weiter.

Jamal Musiala (20) und Florian Wirtz (20) vom Rivalen Bayer 04 Leverkusen seien lediglich Talente, mehr aber noch nicht.