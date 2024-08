1. FC Köln entgeht Pokal-Blamage! Geißböcke nach Verlängerungs-Drama weiter

Mathias Olesen köpfte den FC in der 116. Minute mit 3:2 in Front und damit in die 2. Runde im DFB Pokal. © Uwe Anspach/dpa

Zuvor mussten die Geißböcke trotz aussichtsreicher Führung durch Julian Pauli (20.) und Linton Maina (34.) vor den Augen der 9705 mitgereisten Fans aber zwei bittere Nackenschläge verkraften.

Erst Mathias Olesen konnte den FC - zum Start in die 2. Liga zweimal sieglos geblieben - vier Zeitumdrehungen vor dem Ende der Verlängerung mit dem goldenen Tor erlösen.

Für den FC geht es damit am 29./30. Oktober im DFB Pokal weiter. Der Gegner der Kölner wird am 1. September in der ARD-Sportschau ausgelost.